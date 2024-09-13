葵涌斬人內情｜勝和男疑因錢捱斬　揭3佐敦同門踩入葵涌施襲被捕

昨日（12日）凌晨1時許，一名報稱任運輸工人的31歲姓陳黑幫男，在葵涌屏富徑3號一間酒吧與朋友消遣時，6名蒙臉惡煞持刀及鐵通闖進酒吧並向陳男施襲，隨後惡煞登上一輛私家車逃去。新界南總區反黑組接手調查，發現肇事逃逸的私家車的車牌為偽造，並拘捕其中3名涉案男子，他們均有黑社會背景。據了解，陳男與被捕人份屬同門，均有黑社會勝和背景，陳男活躍於葵涌，而被捕人則多在佐敦行事，雙方疑因金錢糾紛引發今次斬人血案。



酒吧外地面遺下少量血跡。

警方成功聯絡涉事私家車車主，證實真正登記的車輛在案發時一直停泊在車主住所的停車場，相信肇事逃逸私家車的車牌是偽造。

另外，經過深入調查和情報收集，警方鎖定其中3名施襲者身份，包括23歲姓張男子、25歲姓方男子及32歲姓羅男子，他們分別報稱無業、運輸工人及廚師，3人均有勝和黑社會背景。警方及後採取行動，分別在其住所將他們拘捕。據知，陳男與被捕人之間有金錢糾紛。

涉事酒吧另一邊出入口。

事發於昨日（12日）凌晨1時22分，陳男當時在葵涌屏富徑3至15號一間酒吧內，與5名友人飲酒消遣，突然6名男子乘車而至，進入酒吧內，以一把長約25厘米的刀及五枝約40厘米的長棍襲擊陳男，他們其後登上接應車沿青山公路往九龍方向逃去。現場所見，酒吧外地面遺下小量血跡。陳男頭手受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。