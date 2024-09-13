警東九「犁庭掃穴」反三合會行動　拘54人年紀最小15歲

警方東九龍總區刑事部昨日（12日）聯同轄下四個警區、東九龍機動部隊及入境處人員，動員超過140人進行代號「犁庭掃穴」(LEVINGTON)的反三合會行動，打擊三合會和有組織犯罪集團的非法活動，以及堵截犯罪分子的收入來源。行動中，警方搗破多間非法賭博場所、賣淫場所及無牌按摩院等，共拘捕54人，亦檢獲大量非法物品，總值約33萬元。



警方搗破多間非法賭博場所、賣淫場所及無牌按摩院等，拘捕54人。(警方提供)

行動中，警方搗破多間非法賭博場所、賣淫場所及無牌按摩院等，共拘捕54人。(警方提供)

警方突擊搜查全港多個懷疑被不法分子操控的罪惡黑點及區內多間持牌處所，又搗破多間非法賭博場所、賣淫場所及無牌按摩院等，共拘捕54人，包括27名本地男子、13名本地女子、2名内地男子及12名内地女子，各人年齡介乎15至81歲。被捕人涉嫌「經營非法賭博場所」、「非法賭博」、「販賣危險藥物」、「管理色情場所」、「違反逗留條件」、「經營或協助管理無牌按摩院」、「在賭博場所以外的場所或街道上非法賭博」、「傷人」等罪行被捕。

行動中，警方檢獲大量非法物品，包括約30萬元籌碼、3萬元現金及少量毒品，總值約33萬元。

行動中警方共拘捕54人。(警方提供)

行動中警方共拘捕54人。(警方提供)

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊三合會相關活動及其收入來源。