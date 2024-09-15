北角炮台山道爆水管　噴出逾1米高水柱　部份行車線受阻封閉

今（15日）晨9時許，北角炮台山道2號馬路位置有水管爆裂，噴出逾1米高水柱，受影響範圍近8米，水勢影響落山方向2條行車線。



運輸署中午11時36分指上址因水管爆裂，炮台山道（往下山方向）近英皇道的部份行車線現已封閉。同時，英皇道（往銅鑼灣方向）近炮台山道的慢綫現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

據網上片段顯示，現場交通緩慢，水管於馬路中線位置爆裂，途徑車輛須靠邊行駛躲避水柱。

現場交通緩慢，水管於馬路中線位置爆裂，途徑車輛雖靠邊行駛躲避。（Phillip Fung ／香港突發事故報料區）

現場交通緩慢，水管於馬路中線位置爆裂，途徑車輛雖靠邊行駛躲避。（鄭嘉惠攝）

現場消息指水柱最高時有近1.8米高，惟在關掉水掣後半小時仍有水柱，情況已持續1小時，路面有不少磚石，車輛須避開地面上的磚石行駛。期間有電單車司機幫忙把石頭移走，亦有警員幫忙踢走路面石頭，現場市民須涉水過馬路。

水務署指，今日（15日）上午接獲報告指北角炮台山道近英皇道交界有地底水管爆裂，經了解後確認一條直徑 600 毫米鹹水供水管出現滲漏，遂暫停相關喉管部份的供水，並進行緊急維修。

受事故影響，炮台山道往英皇道方向的一條行車線需暫時封閉，以配合緊急維修工作。炮台山一帶的沖廁水供應暫時受到影響。

署方工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關沖廁水供應及開放受影響的道路，並就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

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