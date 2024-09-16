警新界北打擊非法電動車　拘35人最老83歲　141宗單車違例被票控

新界北總區人員一連四日（12至15日），在區內進行代號「朝陽」的打擊非法駕駛電動可移動工具及單車違例行動，合共拘捕35人，並扣查35部電動可移動工具。



警方一連四日（12至15日）在新界北，打擊非法駕駛電動可移動工具及單車違例，拘捕35人，並扣查29輛電動單車及6輛電動滑板車。（警方提供）

被捕人包括31男4女（18至83歲），涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「在行人路上駕駛」。

被扣查的電動可移動工具，包括29輛電動單車及6輛電動滑板車。人員並向區內市民派發超過300張相關宣傳單張，教育市民切勿非法駕駛電動可移動工具。

警方一連四日（12至15日）在新界北，打擊非法駕駛電動可移動工具及單車違例，拘捕35人，並向違例者發出共141張交通傳票。（警方提供）

此外，人員亦發出141張交通傳票給違例者，主要涉及「不小心騎踏單車」、「沒有遵循交通燈號或交通標誌規定」及「在行人路上騎踏單車」。

警方表示非常重視道路安全，並會針對各種交通違例事項，繼續採取相關的執法行動，呼籲所有道路使用者遵守交通規則，否則可能違反《道路交通條例》及其他相關法例。