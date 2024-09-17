有片｜長沙灣東京街爆水管　水柱狂噴私家車車底　湧出車尾箱

長沙灣東京街有水管爆裂。今日（17日）早上6時13分，東京街近李鄭屋邨和睦樓對開地底水管爆裂，影響上址交通，有停在路邊泊車位的私家車受波及，水柱狂噴車底，再湧出車尾箱，有網民形容景象為「中秋噴泉」，笑稱「正式強力洗車底」。



網上影片及圖片可見，大量水在泊車處路邊湧出，淹浸附近行人路及馬路，一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出，車側「裙腳」更被沖甩，橫亘於路中。

一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出，車身有部件更被沖甩，橫亘於路中。(花都/車cam L（香港群組）)

一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出。(花都/車cam L（香港群組）)

一輛白色私家車剛好停泊在水管爆裂的位置，大量水如花灑般從車底噴出。(花都/車cam L（香港群組）)

有網民形容景象為「中秋噴泉」，亦有人指「中秋無車用」、「部白色車做緊深層清洗，唔知保險包唔包」，有人亦直言「依架白車車主真係黑到無人有」。

東京街近李鄭屋邨和睦樓對開懷疑有地底水管爆裂，影響上址交通，有停在路邊泊車位的私家車受波及，大量水從車底噴出。(Chan Gobby/香港突發事故報料區)

東京街近李鄭屋邨和睦樓對開懷疑有地底水管爆裂，影響上址交通，有停在路邊泊車位的私家車受波及，大量水從車底噴出。(Chan Gobby/香港突發事故報料區)