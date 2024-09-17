中秋交通｜多處塞車　屯門公路近青龍頭撞車　龍翔道車禍現場解封

中秋節不少市民提早下班，與親友歡度中秋。截至下午5時許，本港市區多條道路大塞車。其中在屯門公路，由於近紅橋路面出現路陷，致慢線封閉，該處交通擠塞，九巴及龍運巴士宣布路線或會延誤。屯門公路近青龍頭亦有電單車與私家車相撞。另龍翔道亦發生車禍，電單車司機及女乘客受傷。



（文章最下方詳見塞車路段）

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Ricky Chow Wing Shing）

警方於下午3時58分接報，指屯門公路往元朗方向近紅橋及新和里遊樂場的慢線有路陷，面積約3呎乘3呎。運輸署表示，慢線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。有網民表示，見到有電單車駛路坑洞時「成部跳起」。Google地圖的路況顯示，屯門公路往元朗方向由路陷位置附近開始大塞車，龍尾延伸至接近深井。

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Chau Ta）

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻，當局派員緊急維修。（屯門公路塞車關注組fb/楊家賢）

另外，警方在下午約4時31分接報，指龍翔道往觀塘方向近天馬苑，有私家車與電單車相撞，鐵騎士倒地，右手及右腳擦傷；電單車女乘客亦手部受傷，送伊利沙伯醫院治理。運輸署表示，因交通意外，龍翔道（往觀塘方向）近竹園道的分行車線仍然封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。

黃大仙龍翔道近天馬苑有電單車與私家車相撞，一名鐵騎士受傷。（馬路的事討論區fb/Bosco Chu）

及至下午5時32分，屯門公路往屯門方向近青龍頭，於慢線及中線有電單車及私家車相撞。網上圖片可見，電單車人仰車翻，鐵騎士倒地不起，有救護員為其急救。運輸署指，因交通意外，屯門公路(往屯門方向)近龍如路的快線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。上址交通繁忙。

運輸署另表示，以下路段交通仍然繁忙：

–觀塘繞道(往大老山隧道方向)

–皇珠路(往屯門公路方向)

–屯門公路近屯門市中心(往元朗方向)

–大頭嶺迴旋處

–掃管埔路迴旋處

–漆咸道北(往尖沙咀方向)

–東區走廊(來回方向)

–東九龍走廊(往尖沙咀方向)

–觀塘道(往黃大仙方向)

–清水灣道(往龍翔道方向)

–干諾道中天橋(往西區海底隧道方向)

–干諾道中(往堅尼地城方向)

–元朗公路(往屯門方向)

–告士打道(往中環方向)

–大埔公路 – 沙田段(往大埔方向)

–呈祥道(往荃灣方向)

–將軍澳道(往將軍澳方向)

–新清水灣道(往龍翔道方向)

–公主道(往獅子山隧道方向)

–窩打老道(往獅子山隧道方向)

–加士居道(往海底隧道方向)

–太子道東(往觀塘方向)

–馬頭圍道(往觀塘方向)

–龍翔道(來回方向)

–龍富路(往皇珠路方向)

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。市民請留意九巴服務會受影響。途經觀塘繞道，觀塘道，龍翔道，新清水灣道，屯門公路的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

▼傍晚6時，各區塞車情況▼

