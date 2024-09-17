中秋交通｜多處塞車　屯門公路、龍翔道車禍現場解封　車龍待消散

中秋節不少市民提早下班，與親友歡度中秋。截至傍晚6時許，本港市區多條道路大塞車。其中在屯門公路，由於近紅橋路面出現路陷，致慢線封閉，該處交通擠塞，九巴及龍運巴士宣布路線或會延誤。屯門公路近青龍頭亦有電單車與私家車相撞。另龍翔道亦發生車禍，電單車司機及女乘客受傷。上述屯門公路及龍翔道車禍及路陷現場於傍晚6時已解封。



（文章最下方詳見塞車路段）

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Ricky Chow Wing Shing）

警方於下午3時58分接報，指屯門公路往元朗方向近紅橋及新和里遊樂場的慢線有路陷，面積約3呎乘3呎。運輸署於下午6時05分指，較早前因路面下陷而封閉的屯門公路(往元朗方向)近新和里遊樂場的慢線已解封。車龍有待消散。有網民表示，見到有電單車駛路坑洞時「成部跳起」。Google地圖的路況顯示，屯門公路往元朗方向由路陷位置附近開始大塞車，龍尾曾一度延伸至接近深井。

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻。（屯門公路塞車關注組fb/Chau Ta）

屯門公路往元朗方向近紅橋慢線有路陷，交通受阻，當局派員緊急維修。（屯門公路塞車關注組fb/楊家賢）

另外，警方在下午約4時31分接報，指龍翔道往觀塘方向近天馬苑，有私家車與電單車相撞，鐵騎士倒地，右手及右腳擦傷；電單車女乘客亦手部受傷，送伊利沙伯醫院治理。運輸署下午6時05分表示，較早前因交通意外而封閉的龍翔道(往觀塘方向)近竹園道的部份行車線現已解封。 車龍有待消散。

黃大仙龍翔道近天馬苑有電單車與私家車相撞，一名鐵騎士受傷。（馬路的事討論區fb/Bosco Chu）

及至下午5時32分，屯門公路往屯門方向近青龍頭，於慢線及中線有電單車及私家車相撞。網上圖片可見，電單車人仰車翻，鐵騎士倒地不起，有救護員為其治理，初步擦傷及清醒，送仁濟醫院治理。運輸署於下午6時05分指，較早前因交通意外而封閉的屯門公路（往屯門方向）近龍如路的快線已解封。

+ 1

運輸署另表示，以下路段交通仍然繁忙：

–觀塘繞道(往大老山隧道方向)

–大頭嶺迴旋處

–漆咸道北(往尖沙咀方向)

–東區走廊(來回方向)

–東九龍走廊(往尖沙咀方向)

–觀塘道(往黃大仙方向)

–清水灣道(往龍翔道方向)

–干諾道中天橋(往西區海底隧道方向)

–干諾道中(往堅尼地城方向)

–告士打道(往中環方向)

–大埔公路 – 沙田段(往大埔方向)

–呈祥道(往荃灣方向)

–將軍澳道(往將軍澳方向)

–新清水灣道(往龍翔道方向)

–公主道(往獅子山隧道方向)

–窩打老道(往獅子山隧道方向)

–加士居道(往海底隧道方向)

–太子道東(往觀塘方向)

–龍翔道(來回方向)

駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。市民請留意九巴服務會受影響。途經觀塘繞道，觀塘道，龍翔道，新清水灣道的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

較早前屯門公路(往元朗方向)受影響的九巴服務已陸續回復正常。

▼傍晚6時，各區塞車情況▼

