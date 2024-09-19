機場三跑地盤男工人昏迷　直升機送院搶救

撰文：鄭嘉惠 翁鈺輝
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今日（19日）上午11時18分，警方接獲報案，指機場三跑地盤一名男工人暈倒，其後陷入昏迷，政府飛行服務隊直升機接報到場，將事主立即送往東區醫院搶救。警方正調查事件。

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