青衣狂亂駕駛案｜反黑組揭另有內情　涉追車傷人　警再拘3男

青衣西路近寮肚路周三（18日）清晨發生狂亂駕駛案，兩私家車相撞，其中白色私家車「反肚」起火，26歲男司機受傷送院；另一黑色平治掃欄後停下，24歲男司機一度逃去，事後往警署自首，兩人均涉案被捕。反黑組人員接手調查後，揭發車禍另有內情，疑涉及追車傷人，白車上事發時共有至少4男，26歲男負責駕車追截平治，試圖將其截停，另外3男乘客則用鐵棍襲擊24歲平治男。該3男事後逃去無蹤，最終全數落網。警方目前將他們扣查，正調查施襲動機。



涉案白色私家車捱撞後四輪朝天，一度冒煙起火，由消防救熄。

事發於周三（18日）清晨5時許，兩輛涉事私家車沿青衣西路向機場方向行駛，駛至近寮肚路時，白色私家車懷疑切線，與黑色平治相撞。其後黑色平治掃毀約10米鐵欄，司機棄車逃去；白色私家車則翻側並起火，司機幸仍清醒，自行爬出車外。

黑色平治車上無人，懷疑司機棄車離開現場。

消防接報到場將白色私家車的火救熄，私家車26歲姓楊男司機頭部及頸部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。他未能通過酒精呼氣測試，涉嫌狂亂駕駛及酒後駕駛被捕。

白色私家車的26歲司機受傷送院治理，並涉嫌醉駕及狂亂駕駛被捕。（陳永武攝）

警方經調查後，一度逃去的24歲姓陳男司機，涉嫌狂亂駕駛被捕，現正被扣留調查。據悉他自行前往青衣警署自首。案件交由新界南總區反三合會行動組跟進。

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經警方進一步調查後，在現場檢獲兩支鐵棍，26歲姓楊男司機另涉嫌藏有攻擊性武器被捕。反黑組調查後，發現案件另有內情，懷疑涉及追車傷人尋仇，並於同日在旺角、深水埗及青衣再拘捕3名本地男子，年齡介乎19歲至26歲，涉嫌藏有攻擊性武器及串謀傷人。

調查顯示，3人在案發兩車追逐時，懷疑從白色私家車上以鐵棍敲打黑色平治私家車，試圖將其截停，以襲擊24歲姓陳男司機。案中5名被捕人士仍被扣查調查中，警方行動仍然繼續。

警方強調，打擊暴力罪案及黑社會活動是警務處處長首要行動項目。警方絕不容忍相關違法行為，並會鍥而不捨，以最大力度打擊涉及黑社會的暴力罪案。