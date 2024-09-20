警拘6黑幫男涉非法收債　擄債仔上車禁錮逼還錢　收千元報酬淋油

警方今日（20日）展開反三合會及打擊非法收債行動，拘捕6名男子。其中今年7月，一名欠債受害人在香港仔酒吧消遣離開時，被3名自稱黑幫的惡煞擄上一輛私家車，威逼受害人答應還錢後才放人。警方以「非法禁錮」、「刑事毀壞」及「自稱三合會會員」，拘捕4名涉案男子，並檢獲涉事車輛。另外，8月至9月期間，西區多個單位被淋紅油追債，兩名收報酬犯案的黑幫男被捕。



警方今日（20日）進行反三合會行動，打擊非法收債，拘捕6人。（梁偉權攝）

香港仔擄債仔上車 至坑口才放人

西區警區刑事部聯同軍裝部機動部隊人員，今日展開代號為「犁庭掃穴」反三合會行動，突擊巡查區內娛樂場所，並在全港多區拘捕6名本地男子。

今年7月中，一名男子因為欠債問題，其住所被淋紅油。及至8月初一晚上，他於香港仔酒吧消遣後離開，被3名男子挾擄上一輛白色私家車載走，對方人等自稱為三合會成員，逼他還債。受害人答應後始被釋放。西區反黑組經過翻查閉路電視及情報分析後，鎖定涉案疑犯身份，其中一名涉案人士在8月初落網。

警方今日以「非法禁錮」、「刑事毀壞」及「自稱三合會會員」，再拘捕另外4名男子（20至45歲），他們分別報稱廚師、售貨員及冷氣技工，全部有黑社會背景，正被扣查。警方在其中一名被捕男子住所附近，尋獲涉案白色私家車。據了解，受害人為一名20多歲男子，同樣有黑幫背景，私人借款20萬元，他被挾持期間，曾被對方要求致電父母，禁錮過程少於1小時，最終在坑口獲放行。

兩男搵工平台被招攬 收千元報酬淋油

另外，今年8月至9月期間，西區有4個不同住宅單位，4名住客因欠債問題被淋紅油。警方接報追查後，今日拘捕兩名男子（19及25歲），他們涉嫌「刑事毁壞」，正被扣查；兩人報稱無業，均有黑社會背景。警方檢獲犯案時衣着及犯案工具。警方相信兩人透過網上搵工平台，被收數公司招攬，每次收取1000元報酬淋油。

警方強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方對所有黑社會有關的活動會繼續採取零容忍態度。警方留意到，其中一名被捕人為19歲年青人，警方提醒年青人要小心選擇兼職，切勿為賺取快錢而參與非法收債活動。刑事毀壞是嚴重罪行，一經定罪可判處監禁10年。