印傭涉屢虐智障自閉5歲童捏臉搖晃　母促警重視　消息：警正調查

今日（21日）YouTube流傳一段近4分鐘的影片，內容有關一名5歲自閉兼智障的男童在今年6月懷疑被家中的印尼女傭虐待。片中顯示女傭曾做出搣面和鼻、扯手指、搖晃及用毛巾推門牙等動作，令男童尖叫和哭泣。《香港01》聯絡到涉事5歲男童「升仔」的媽媽，她指6月中已報警及解僱女傭，並強調已經將所有影片交予警方調查。但本周得悉警方認為證據不足，已退還保釋金。升仔媽媽促請警方重新審視並認真調查，將女傭再次拘捕。她指，警方今日已再與她聯絡，現已到灣仔警察總部協助調查，據知警方已再拘捕該女傭。



警方指，案件現正由港島總區虐兒案件調查組跟進，並已拘捕該女傭。消息指，據知，由於案件涉及未成年或精神上無行為能力人士，警方需以錄影會面形式錄取口供以作證據，但家長不合作；此外，消息又指家長提供予警方的影片並不完全，部分網上流傳較為嚴重的內容並未交予警方，以致案件證據不足。警方發現網上流傳的影片後，已即時聯絡家長以取得更多涉事兒童懷疑受虐影片，以便進一步跟進。



今日（21日）YouTube流傳一段近4分鐘的影片，內容有關一名5歲自閉兼智障的男童在今年6月懷疑被家中的印尼女傭虐待。

升仔媽媽指，2023年10月起經中介聘用涉事印尼女傭（24歲），一直相處良好。但直至2024年6月中旬，丈夫發現女傭神色有異，叮囑她多加注意，豈知同晚5歲大的升仔情緒激動，喊醒大叫。升仔媽媽當晚即翻查閉路電視錄影，發現女傭曾做出懷疑虐兒行為，她翌日（6月16日）即帶兒子到瑪麗醫院驗傷，經檢驗發現兒子耳、面、嘴紅腫，嘴唇內有傷口，手腳有輕微瘀傷，胸口有血痕等。醫生和社工認為有虐兒之嫌，而警員建議她盡快聯絡中介公司。當日她在醫院報警及聯絡中介公司，其後中介上門陪同女傭執拾個人物品，並著她即場簽署文件中止合約。

母稱重覆翻看影片 精神壓力大身心俱疲

升仔媽媽自言一直信任女傭，詎料女傭竟出手傷害兒子，她於是查看所有閉路電視錄影，奈何記憶體容量所限，只能翻查6月8日至15日的片段。她發現女傭在短短七日內多次對兒子做出搣面和鼻、扯手指、搖晃及用毛巾推門牙等動作。她坦言重覆翻看影片時，「心情好辛苦，但要逼住自己睇」，承受了巨大精神壓力，身心俱疲。

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男童事發後情緒不穩

此事亦令她懷疑女傭或非第一次傷害兒子，她憶述今年3月及5月與丈夫到外地公幹，其中一次回港後接獲升仔學校來電，指發現升仔面部有紅腫，她當時曾向女傭查問，女傭推說是升仔「自己打自己」所致，她當時信以為真，事後回想，女傭可能已有前科。升仔媽媽表示，事發一個多月來兒子一直情緒不穩，不時感到驚恐和不安，又會突然大叫大喊，半夜會驚醒大哭，無法一覺睡到天光。直至近期情況才有改善。

升仔媽媽指，驗傷當日警方曾向丈夫詢問錄口供事宜，但丈夫當時擔心兒子受傷而拒絕，但她聲稱6月至9月期間，警方未有再問她會否錄口供。她又表示，7月中曾向警方提供所有閉路電視錄影片段和詳細口供，希望可以協助警方調查。直到9月17日中介公司來電告知，指警方已完成調查，認為證據不足以顯示女傭虐兒，並將100元保釋金退還予女傭。

升仔媽媽認為結果大出所料，致電負責案件的警員理論無果，遂再諮詢律師意見，律師亦認為有虐兒成分。她昨日（20日）再經律師發信向警署反映。升仔媽媽促請警方認真處理案件，並指據其所知，由於僱傭合約已經中止，女傭將於9月24日前返回印尼，她希望警方盡快再度拘捕女傭。

升仔媽媽發現女傭在6月8日至15日，曾多次對兒子做出搣面和鼻、扯手指、搖晃及用毛巾推門牙等動作。

消息指，受害男童患有嚴重自閉及嚴重智障，父母需要在深圳工作，故聘請一名印尼女傭負責照顧男童。6月16日，父母由深圳回港後，父親發現男童嘴唇及胸口紅腫，認為有可疑，查看閉路電視影片後，發現印傭曾捏過男童的嘴唇及胸口，男童其後被帶到瑪麗醫院治理及報警。警方調查後以涉嫌虐兒拘捕該名印傭。案件當時交由西區警區重案組跟進。

翻查資料，若案件涉及易受傷害證人，即未成年或精神上無行為能力人士，警方會進行錄影會面的方式錄取口供，有關錄影紀錄可用作證據。消息指，警方提出以錄影會面方式錄取口供，但家長不合作。此外，家長提供予警方的影片並不齊全，部分在網上流傳的影片並未提供。鑑於上述情況，令案件無法推進及取得足夠證據，故印傭獲准釋放。直至今日，警方發現網上流傳更多與案相關的影片，已立即聯絡涉案家長，以取得全部影片作進一步調查。

至於有傳印傭將於24日離港，消息則指並不正確，她仍然留港。

警方今日表示，6月16日接獲一名36歲女子報案，指懷疑其5歲兒子受到不恰當對待。 警方非常重視任何傷害兒童案件。案件現正由港島總區虐兒案件調查組跟進，經調查後，人員拘捕一名25歲外籍女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。案件仍在調查中。

社署發言人則指，於今年6月接獲醫院通知，指一名男童懷疑被不恰當對待。社署已召開多專業個案會議，為有關兒童制訂合適的福利計劃，並會繼續跟進個案。