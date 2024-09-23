iPhone 16｜男子中環站交收慘遇假買家　遭搶走全新16 Pro手機

中環發生搶iPhone案。今（23日）午約3時15分，警方接獲一名姓李（31歲）男子報案，指相約另一名男子在中環站近H出口交收期間，被對方搶去一部值近1萬元的手提電話，幸他沒有受傷，事後在場協助警員調查。



消息稱，被搶手機為上周五（20日）剛開賣的最新型號iPhone 16 Pro「沙漠金」，事主報稱以9,000多元「蝕讓」，當時相約對方在閘外票務處附近交收，賊人得手後入閘逃去。警方指疑犯向港島綫方向逃去，正追緝一名高約1.8米、中等身材，藍衣白褲、黑色袋、戴口罩的男子歸案。

一名男子於中環站交收時遇劫，遭對方搶走一部iPhone 16 Pro手機。（陳浩然攝）

iPhone 16 及 16 Pro系列，上周五（20日）正式開賣。翻查蘋果官網資料，iPhone 16 Pro Max 256GB 售價為10,199元、512GB為11,899元、最貴的1TB為13,599元。至於iPhone 16 Pro，128GB 售價為8,599元、256GB為9,399元、512GB為11,099元，最貴的1TB為12,799元。

上周開賣當日早上10時，旺角先達部份店鋪早早開門，其中iPhone 16 Pro Max炒價一度有1,000至2,000元水位，其中iPhone 16 Pro Max 256GB「沙漠金」最受歡迎，每部水位一度高達2300至2,500元左右。但今日炒價已大幅回落，最多只有數百元水位。