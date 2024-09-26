中秋節過路婦捱電單車撞　右腦喪失功能終不治　兒子新西蘭趕回港

中秋是人月兩團圓的佳節，惟上周二（17日）晚上，一名57歲姓袁女子在天水圍天瑞路88號俊宏軒對開的行人過路處，遭一輛電單車撞倒，昏迷送院搶救。事主留醫逾一周，延至昨日（25日）凌晨證實不治，從此與家人天人永隔。



《香港01》今早（26日）聯絡到事主的丈夫吳先生，他指當晚得知太太被撞時，內心「打咗個突」。他趕抵醫院，得悉妻子右腦嚴重受創，已完全喪失功能，持續昏迷；當時醫生指，「植物人」已是最樂觀的情況。夫婦倆育有一子，兒子本來在新西蘭工作，收到消息後立即買機票回港探望母親，可惜她留醫一周，撒手人寰。



57歲女子在天瑞路俊宏軒對開行人過路處遭電單車撞倒。

吳先生憶述，中秋節當日他收工後在家中等候太太。他指，平日太太收工後會在6時15分左右回到家，惟當晚6時40分仍未聯絡上，加上電話未能接通，令他憂心忡忡。最終他收到醫院護士通知，指太太因車禍傷重昏迷，情況危急，需立即做手術，他連忙趕往醫院，並通知在新西蘭工作的兒子。當時是新西蘭時間18日早上7時許，兒子馬上買機票回港。

吳先生做地盤散工，如今經濟出現困難；而太太任職花王約20年，在紅磡一私人屋苑工作；其公司稱會提供協助。

另外，父子曾向警方查詢意外經過，警方指已翻查拍攝到事發經過的影片，惟因案件調查中，未能供家人查看，因此家人至今未知意外如何發生。

57歲姓袁女子遇車過，留醫一周不治。（資料圖片）

事發於上周二（17日）中秋節傍晚約6時，一輛電單車沿天瑞路往元朗方向行駛，至俊宏軒對開行人過路處撞到姓袁（57歲）過路婦。袁婦頭部重創陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，留醫期間一直情況危殆，至本周三（25日）凌晨2時13分宣告不治。