拳毆老翁｜切線問題爆爭執　50歲男連環拳打老翁　涉普通襲擊被捕

社交平台流傳兩段車Cam影片，拍攝到兩名男司機在旺角亞皆老街疑因切線問題爭執，黑衫男忿然打開老翁車門理論，遭對方推開，二人互相揮拳。網上輿論由一開始壓倒性指摘黑衫男「恰老人家」，轉向批評老翁駕駛態度有問題。警方經調查，今日（26日）下午在屯門區拘捕50歲姓黃本地男司機（黑衫男）涉嫌普通襲擊。



警方稱，昨晚約7時接獲途人報案，指同日下午約4時在亞皆老街與染布房街交界發現兩名司機懷疑因車輛切線問題爭執，其間兩人互相以手襲擊對方。

案件交由旺角警區刑事調查隊第九隊跟進，經進一步調查，人員今日下午在屯門區拘捕一名50歲姓黃本地男司機涉嫌普通襲擊。該名被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中。據了解，被捕男子報稱任職地盤工人。

社交平台流傳兩段車Cam片段，拍攝到事件的經過。事發於昨日（25日）下午3時許，當時黑衫男駕駛的白色Lexus私家車沿亞皆老街中線行駛，而老翁駕駛的白色豐田七人車在左一線行駛。兩車駛到亞皆老街及染布房街交界時，豐田疑沒打燈突然切入中線，令Lexus即時減速閃避。其後Lexus先扭右軚切入快線，再扭左軚切入中線，疑想閘停豐田，結果兩車一度並排停在中線。

其後豐田繼續往前駛，黑衫男下車趕上，打開豐田車門與老翁理論。老翁下車時，疑用雙手將黑衫男推開，雙方展開爭論；黑衫男右手似有動作，擊向老翁腹部，令其退後。老翁上前揮拳打黑衫男右邊面，對方回身用手掩面，並連環揮拳反擊。

老翁頭部「硬食」數拳後失平衡跌向後方白色七人車，然後面部再中一拳；及後他用手擋格，並嘗試架起雙手還擊，但未能成功；黑衫男呼喝幾聲便離開，老翁則留在原地。未幾二人各自上車離去。

老翁被毆的影片曝光時，大多數網民批評黑衫男欺負長者：「年輕人唔可以欺負老年人」、「恰個老人家，不知所謂！呢啲廢柴，如果對方後生啲就即刻變鵪鶉！」、「阿伯都打，贏左都唔光彩啦！」另有網民呼籲報警處理：「報警拉佢啦！」、「叫警察啦！咩世界！」

不過今日社交平台流傳事件的前傳，網上輿論亦有所轉變，不再一面倒指摘黑衫男。有網民認為真相終於水落石出，批評老翁駕駛態度有問題，而且是先動手者，並非無辜被打；也有網民堅持黑衫男主動打開車門是不合理；有人則認為雙方情緒暴躁，均不宜在馬路駕駛。