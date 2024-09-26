海關續嚴打私煙買家　再在東九龍多條邨拘至少3男　檢3200支私煙

海關由上周四（19日）開始，與衞生署控煙酒辦公室展開為期兩周的「迅雷」的行動，嚴打公共屋邨內電話訂購私煙活動，早前已拘捕多名買家。行動至今一星期，繼續有多名買家落網，今日（26日）下午及晚上，人員先後在慈雲山慈正邨、秀茂坪寶達邨、牛頭角樂華南邨等，拘捕3名男子，合共檢獲3200支私煙，估計市值約14,400元，應課稅值約10,600元。



據了解，慈正邨被捕男子43歲，報稱無業；寶達邨35歲男疑犯則為地盤工人；而樂華南邨被捕男子52歲，任職司機。

海關會繼續調查私煙來源，並會持續於全港公共屋邨嚴厲執法。海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

另外，若發現有人派發私煙傳單，海關亦會轉交衛生署控煙酒辦公室跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。市民亦可透過衛生署控煙酒辦公室熱線29618823舉報派發私煙傳單活動。