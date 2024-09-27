大埔中學體育老師陸運會期間　涉嫌襲擊15歲男生致右手骨折被捕

大埔一間中學發生懷疑老師襲擊學生事件。一名體育老師在學校陸運會調解兩名學生爭執期間，出手襲擊其中一名15歲男生，致令他右手骨折。男生家長得悉事件後報警求助，警方於昨日（26日）拘捕該名57歲體育老師涉嫌襲擊致造成身體傷害。



《香港01》正就事件向學校查詢。

今日（27日）凌晨有人在社交平台發帖，找尋同校的家長，指稱「有學生係（喺）學校遇到教師拳打腳踢，現而（已）報警及到醫院驗傷，照到有骨裂情況」，發文者希望如有家長發現同樣情況，可與他聯絡。

發文者找尋同校學生家長了解事件。（facebook截圖）

發文者回覆網民稱，事發於本周三（25日），地點是大埔運動場，當時是學校陸運會。

兩名學生在觀眾席爭執。（黃學潤攝）

據了解，傷者是15歲男生，事件中他右手骨折、右邊頸擦損及背部疼痛；被捕人是他的男體育老師，姓趙57歲。

事發於周三下午2時，男生與另一名中四女同學（17歲）於運動場的觀眾席聊天，其間男生取笑女同學的學術成績，女生因而向趙老師投訴。趙老師調解期間突然情緒激動，捉住男生的頸將他推落地。

男生受傷但沒有即時求助，直至回家後將事情告知母親，再到大埔那打素醫院接受治療及報案。翌日（26日）仍然是學校運動會，上午11時25分，警方由學校管理層陪同下在大埔運動場拘捕涉案老師，案件由大埔警區刑事調查隊跟進調查。