昂船洲大橋七人車停路肩 疑有人跳橋 救援人員海陸空搜索
撰文：陳傲淇 梁偉權 鄧海興
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昂船洲大橋懷疑有人跳橋。今晚（27日）約8時18分，警方接獲駕駛者報案，指發現一輛Benz七人車停泊在大橋往機場方向的路肩上，惟司機不知所終。約20分鐘後，警方再接獲一名女子報案，指其51歲丈夫失聯，且他早前透露輕生念頭。及後，警方透過昂船洲大橋上私家車的車牌，查獲車主身份，與失蹤男子脗合。救援人員正在海陸空三路搜索男事主。
警方到場在七人車調查。現場所見，七人車內一片凌亂，有一張兒童汽車座椅、小童書包及一雙波鞋，亦有多袋物品。有消防員綁上安全繩到大橋欄杆外，視察橋躉下方；水警在附近海域搜索；政府飛行服務隊派遣直升機從高空搜索；救護車亦在場戒備。事主家屬到場了解事件，神色憂心。警方將案件列作在香港水域拯救。
受事件影響，青沙公路昂船洲大橋，往機場方向的慢線一度封閉，其後已解封。
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