港深西部公路車禍｜2的士司機捱撞1死1傷　四驅車司機涉危駕被捕

港深西部公路發生奪命車禍。今午（28日）兩輛的士沿路往內地方向行駛時相撞，兩司機下車在車頭商討及交換資料時，一輛私家車從後駛至，撞向其中一的士車尾，將其推前撞向兩名的士司機，他們頭部着地重傷，由救護車急送天水圍醫院救治，惜新界的士60餘歲男司機送院後不治。警方在現場調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷拘捕一名越野四驅車司機。



港深西部公路發生嚴重車禍，兩人重傷。（網民毛生）

事發於下午2時許，在港深西部公路(往深圳灣口岸方向)近新生新村的快線，兩輛分別市區及新界的士首尾相撞，兩名司機下車在市區的士車頭位置商討處理方法，惟其後再有另一輛掛有中港車牌的Range Rover越野四驅車沿快線駛至，直撞向市區的士車尾，將其推前，復撞向早前下車的兩名的士司機。兩人重創，被送往天水圍醫院搶救，其中新界的士周姓60餘歲司機送院後不治；另市區的士一名女乘客亦受輕傷，被送往屯門醫院救治，據悉她抵院時清醒，自行步入急症室。

意外後大批警員在場調查。現場所見，兩架涉事的士均停在快線，但當中一架市區的士部分車身亦攔着中線，其車頭損毀較輕，車尾則被撞至嚴重凹陷；至於新界的士則右邊車身輕微凹陷，車尾亦有損毀。地上遺下大灘血跡，並疑有一排假牙跌在地上，另有大量汽車零件散落路面。

港深西部公路發生嚴重車禍，其中兩架的士停在快線。（梁偉權攝）

港深西部公路發生嚴重車禍，現場地面遺下一灘血跡，並疑有一排假牙。（梁偉權攝）

另一架涉事的Range Rover中港牌私家車，意外後停在兩架涉事的士前方約20米的中線，其右邊車頭撞毀凹陷，擋風玻璃亦破裂成蜘蛛網狀，司機及副駕駛座安全氣袋彈出。

港深西部公路發生嚴重車禍，涉及兩架的士和一架中港牌私家車。（梁偉權攝）