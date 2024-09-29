土瓜灣男童服藥亡｜4歲仔被母餵食內地草藥丸昏迷 搶救7小時不治
撰文：凌逸德
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今日（29日）中午土瓜灣一名4歲男童，疑被母親餵食兩粒從內地帶來的草藥丸後昏迷，送院搶救後一直危殆；姓鄧（37歲）母親涉案被捕。據了解，男童延至今晚7時30分，最終證實不治。
案發於今日（29日）中午12時18分，警方接獲一名姓鄧（37歲）女子報案，指其4歲兒子於新碼頭街3至5號幸福大廈一單位內暈倒。人員接報到場，發現男童陷於昏迷，立即由救護車將其送往伊利沙伯醫院。警方經初步調查後，懷疑男童曾誤服藥物，鄧婦涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，九龍城警區刑事調查隊第一隊已接手跟進。
消息稱，男童患有氣喘。今早約11時，男童疑氣喘病發，鄧婦用針筒協助向兒子餵食兩粒從內地帶來的草藥丸，惟相關藥物並無經過正式醫療處方；未幾，男童便暈倒昏迷。 鄧婦與丈夫見狀大驚，手抱兒子衝落街求救，恰巧遇上巡經警員，最後將男童送院。
土瓜灣4歲男童昏迷命危 父母抱落街求救 母涉餵內地草藥丸被捕
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