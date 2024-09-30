警一連三日全港反罪惡及反三合會行動　拘185人　最細僅15歲

有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同刑事部、各大總區及相關人員9月26至28日一連3日在全港各區展開代號「逸影」（FLOWINGSHADE）的反罪惡及反三合會行動，打擊暴力罪案及三合會相關活動。行動中，警方一共拘捕185人，當中包括11名持雙程證男女、51名分別為巴基斯坦籍、印尼籍、印度籍、菲律賓籍、曼加拉籍、越南籍、泰國籍及烏克蘭籍男女，和8名非法入境者，最細年僅15歲。



行動中，警方巡查全港多個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心及突擊搜查罪惡黑點及非法場所。185人被捕人包括70名本地男子、45名本地女子、7名内地男子、4名內地女子、31名非華裔男子、20名非華裔女子及8名非法入境者，年齡介乎15至79歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「藏毒」、「傷人」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」、「管有攻擊性武器」、「爆竊」、「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪名。

行動中，警方一共拘捕185人。（警方提供）

行動中，警方巡查全港多個娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會及遊戲機中心及突擊搜查罪惡黑點及非法場所。（警方提供）

警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關三合會活動及其收入來源。