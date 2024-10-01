警反詐騙大抽獎10.1開始 大獎比亞迪電動車 下載一個APP有份抽
2024年首七個月詐騙案比去年同期增加一成多至24,407宗，損失金額大幅增長五成半至51.4億元。警方為普及去年推出的「防騙視伏APP」應用程式，首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」，大獎為比亞迪電動車，二獎為Honor手提電話，三獎為一萬元百佳現金券，四及五獎為大灣區航空雙人來回曼谷及台北機票。
警方找來女子組合Twins拍攝「全城反詐大抽獎」宣傳短片，市民只要是持有效香港身份證，皆可下載APP並根據指示參與抽獎，便有機會贏取獎品。大抽獎已於今日國慶日（10月1日）早上9點正式開始，終極大獎得獎名單將會於10月31日揭曉。
▼「全城反詐大抽獎」獎品總覽▼
首7個月騙款按年多55%主要涉及電騙
刑事及保安處處長葉雲龍指，今年1至7月共錄得24,407宗詐騙案，比去年同期的21,798宗上升12%，案件升幅主要來自新型電騙「假冒客服騙案」。
同期騙案損失總金額按年多逾半至51.4億
整體騙案類別當中，約六成涉及網上騙案，分別為網上購物騙案（6,280宗，26%）、電話騙案（4,594宗，19%）、投資騙案（2,700宗，11%）以及求職騙案（1,965宗，8%）等。騙案損失總金額則比去年同期的33億元上升逾55.7%，總計51.4億元，被騙金額主要由電騙佔最大份額。
每13分鐘發生一宗騙案 每日涉款損失達2500萬
網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪說：「每13分鐘，就有一宗騙案發生，平均每日損失達2,500萬元。」警方繼與通訊辦、流動電訊營辦商、10家銀行等各社會持份者推出各種防騙計劃，今年2月更升級反詐應用程式「防騙視伏APP」程式，加入自動辨識可疑來電和網址的警示功能，並增設公眾舉報平台。
辦大抽獎為推廣下載及應用「防騙視伏APP」
「防騙視伏APP」程式下載量至今已逾57萬次，警方形容為市民提供全天侯的防騙屏障之餘，亦更快捷收集詐騙情報。
網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，為推廣下載及應用「防騙視伏APP」 ，警方首次舉辦「全城反詐大抽獎」。自10月1日早上9時開始，無論是新舊「防騙視伏APP」用戶，只要持有效香港身份證，透過點擊APP内的浮動抽獎標示，然後跟從指示完成各種動作，進入抽獎網站，即可獲得相應抽獎機會。
▼「全城反詐大抽獎」參加方法▼
完成指定動作越多，用戶的抽獎次數越多，有機會抽得各種獎品，包括全新電動車、智能手機、信用卡簽帳額、機票、酒店住宿、珠寶首飾、電器及生活品禮券等等，逾4萬份獎品，總值超過港幣300萬元。
本次大抽獎分為每日即中獎及終極大抽獎兩部分：每日即中獎獎品包括智能手機、家庭電器、酒店住宿、珠寶首飾及餐飲禮券等；而終極大獎包括全新電動車、兩套雙人亞洲來回機票，一部智能手機及一套價值1萬元超市禮券，中獎名額共5個。
市民可即時在抽獎頁面得知抽獎結果，獎品會則透過電郵（info@antiscamluckydraw.hk）發送，包括可即用的電子禮券或憑中獎電郵到指定門市換領的禮品。抽獎網站亦會記錄參加者的抽獎次數，並以此進行終極大抽獎；換言之，用戶抽得愈多，中終極大獎機會則愈大。
終極大獎得獎者名單將於10月31日公布。如有疑問，市民可到守網者網站(cyberdefender.hk)查看抽獎詳情，或於星期一至日(包括公眾假期)早上9時至下午6時致電警方熱線（3700 7111）進行查詢。
守網者CyberDefender官方網站：
https://cyberdefender.hk/
「防騙視伏App」Apple Store下載網址：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%98%B2%E9%A8%99%E8%A6%96%E4%BC%8Fapp/id1663109821
「防騙視伏App」Google Play下載網址：
https://play.google.com/store/apps/details?id=scameter.hk.cyberdefender&hl=zh_HK&pli=1
「全城反詐大抽獎」熱綫：
3700 7111