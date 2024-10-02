天津來港高鐵故障　延誤4小時始抵西九龍站　旅客寥寥可數無混亂

一列由天津西站來港的高鐵列車（車次G305），因內地段設備故障，最終延誤約4小時，即約今日（10月2日）凌晨近2時，才抵達香港西九龍站。



港鐵表示，接獲內地鐵路單位通報，指由於內地段設備故障，天津西站開往香港西九龍站的高速鐵路列車車次G305，將延遲大約180分鐘到達，即大約今日（周三/10月2日）凌晨1時左右到港。港鐵續稱，西九龍站會相應延長運作時間，亦已通知相關政府部門協調其他公共交通服務。

有部份旅客在高鐵站外等候的士。(陳永武攝)

而最終，該列高鐵列車於今日凌晨近2時，始抵達西九龍站，即較預定時間延誤了約4小時。西九龍站於今日凌晨零時起，如常全面落閘，不准進入，只容許旅客從B出口離開。而《香港01》記者在西九龍站外等候時，只有寥寥的數十人，大多數為本港居民，未有如預計的大量內地旅客湧現。

高鐵站內外有警員巡邏。(陳永武攝)

高鐵站內外有少量警員駐守，站外沒有旅遊巴等候，只有的士在等候客人。有在地底的士上客區之的士「吉車」離開，司機則表示「無客喇！」

有警員在站外巡邏。(陳永武攝)

本港旅客林先生與親友，在長沙南站上車返港。他指，列車遲了3個多小時才抵達長沙站，他們在站內等了3個多小時才登車。車內有廣播指，車程會延誤逾200分鐘，亦有就延誤向乘客道歉。由於抵港已夜深，只好乘坐的士返家。他補充說，列車上乘客不多。

分隔兩地的李氏夫婦，終於可以重逢。(陳永武攝)

而分隔異地的李氏夫婦，其中李先生為內地人，在鄭州工作；李太則為香港人，亦住在本港。他們結婚十多年，但因工作關係，兩人已一年未有見面。李先生原定趁國慶假期返港與妻相聚，豈料高鐵出現延誤，李先生乘坐列車，困在鄭州3個多小時才再開車；李太一直在西九龍高鐵站等候丈夫，表現憂心，見到丈夫下車抵達香港才如釋重負，笑言「驚佢唔識（過嚟），平時唔係咁（半夜時份所有閘口封閉）」，當見到丈夫後才表示「安心」了。

有少量旅客在高鐵站外等候的士、或其他交通工具離開。(陳永武攝)

高鐵站旅客人數寥寥可數。(陳永武攝)

地底落客區凌晨已封閉，的士上客區則只有「吉車」的士離開。(陳永武攝)

有少量旅客在高鐵站外等候的士、或其他交通工具離開。(陳永武攝)

有少量旅客在高鐵站外等候的士、或其他交通工具離開。(陳永武攝)

有少量旅客在高鐵站外等候的士、或其他交通工具離開。(陳永武攝)

一列高鐵列車據報在內地段因設備故障而延誤。(資料圖片)

根據資料顯示，G305車次由復興號CR400BF型電力動車組行駛，原訂由上午11時05分在天津西站出發，中途停13個站，直至晚上10時01分抵達香港西九龍作為終點站，全程行車時間10小時56分鐘，全程行車里數為2450公里。如乘坐全程，二等座需1,256.5元（人民幣、下同）、一等座為2,011.5元；而商務座則需4,269元。