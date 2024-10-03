油麻地貨Van撞爆玻璃剷入住廈　P牌司機疑踩錯油門　涉案被捕

油麻地發生驚險車禍。今 （3日）晚約9時43分，一輛掛上「P牌」的平治客貨車，沿廣東道駛往旺角方向。途至廣東道600號「翠匯軒」時，突失控剷上行人路，其後餘波未停，撞爆該大廈的玻璃及門，整部車直剷入大廈大堂始停下。意外中，非華裔男司機受輕傷，由救護員送往廣華醫院治理，事後被捕。



現場所見，大廈整幅玻璃連門粉碎，整部車剷入大堂內，地面遺下大量玻璃碎；據悉當時沒有住客在大堂等候，否則後果堪虞；大廈保安員則疑受驚，一臉驚惶。 消息指，涉事司機疑誤將油門當煞車掣肇禍；他接受酒氣呼氣測試後，證實為零度。警方正調查意外原因。

涉事客貨車失控剷上行人路，直剷入住宅大廈大堂。（梁偉權攝）

有物業管理公司人員事後到場了解，據悉現場有一部升降機的𨋢門被撞至凹陷，未能運作，僅剩另一部正常運作。有大廈住戶詢問能否乘搭升降機，否則需行樓梯回家。

警方表示，本周四（3日）晚上9時43分，一輛輕型貨車沿廣東道二線北行，駛至廣東道600號時慵疑失控，撞向上址大廈，導致玻璃門損毀，38歲非華裔男司機胸口受傷，通過酒精呼氣測試，清醒送往廣華醫院治理，事後涉嫌「狂亂駕駛」罪名被捕。

男司機戴上頸箍，清醒送院。（梁偉權攝）

司機輕傷獲救送院。（梁偉權攝）

大廈保安員一臉驚惶。 （梁偉權攝）

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涉事住宅大廈大堂一片狼藉。（梁偉權攝）