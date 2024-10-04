海關聯內地兩月破6宗走私食物案　檢$20萬凍肉大閘蟹等　6人被捕

香港海關於8月及9月與內地海關進行第2輪「破冰者」執法行動，分別在沙頭角中英街及文錦渡口岸破獲6宗非法走私食品案件，共檢獲260公斤凍肉，600隻雞蛋及170公斤大閘蟹，當中所檢獲的大閘蟹為今年同類型案件中檢獲數量最多，檢獲食品總市值約港幣20萬，6人被捕。



海關於文錦渡口岸拘捕3名涉嫌走私凍肉的司機。（陳浩然攝）

海關於文錦渡口岸拘捕3名涉嫌走私凍肉的司機。（陳浩然攝）

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘表示，海關於8月透過情報分析及深入調查，發現不法分子涉嫌經沙頭角中英街非法入口凍肉到香港。人員於8月8日、9日及19日採取執法行動，拘捕涉案的2男1女，年齡介乎38至59歲。

3人經中英街走私凍肉被捕

黃指，人員事發時目睹被捕人推着發泡膠箱，由中英街入境，隨即上前截查，並在發泡膠箱內發現無相關進口許可證及衞生證明書的凍肉，遂將他們拘捕，相信3人均為帶貨角色，並合法進出中英街。她說，3宗案件檢獲凍肉數量較為龐大，估計並非自用，推斷凍肉將分發至其他地方，案件交由食環署跟進調查，由於3名被捕人無衛生證明書及食環署的書面准許下輸入肉類，目前已被食環署檢控。

今次海關檢獲大批大閘蟹。（黃偉民攝）

涉走私凍肉、雞蛋及大閘蟹來港 3貨車司機被捕

有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄表示，海關發現不法分子除了利用人手將貨物運抵港，亦會透過貨車將食物大批走私至香港。人員於9月3日、23日及26日於文錦渡口岸採取執法行動，並截查3輛報稱載有蔬菜的貨車，經檢驗後發現除申報的蔬菜外，亦有大量未列艙單的食物，包括凍肉、雞蛋及大閘蟹。由於食物未報關，亦未有相關衛生證明書及進口許可證，海關將3名司機拘捕（53至60歲），3人現正保釋候查。

發現肉類時已滲出血水 恐有嚴重食安風險

周指，3宗案件有相近的犯案手法，被捕人利用口岸繁忙時間入境，企圖減低被海關截查的風險，被捕人又企圖魚目混珠，利用有申報的蔬菜作掩飾，在貨斗最內層收藏未列艙單的食物。周稱，今次檢獲的食物，尤其是肉類，在運送過程中沒有儲存在適當的溫度，貨車亦無合適冷凍設備，人員發現該批肉類時已滲出血水，加上來歷不明的肉類沒有經過檢測，難以確定能否被安全食用，一旦流入市面，相信會構成嚴重食物安全風險。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘（左）、有組織罪案調查科高級調查主任周俊雄（中）及食物安全中心風險管理科高級衞生督察謝家明（右）交代案情。（黃偉民攝）

食物安全中心風險管理科高級衞生督察謝家明指出，高風險進口食物，例如野味、肉類、家禽、蛋類等均受現行法例及相關程序監管，根據《進出口條例》第60章，每批次進口的肉類及家禽必須向食環署申請進口許可證。另外根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》第132 AK章，任何人進口或攜帶野味、肉類、家禽或蛋類進入香港，必須附有有關當局簽發的衞生證明書，及食環署的進口准許，違例者一經定罪，可被罰款5萬及監禁6個月。行動中檢獲的肉類、雞蛋及大閘蟹均沒有附有衛生證明書，源頭成疑，加上在運輸過程中沒有適當的儲存方法，細菌滋生，造成極大的安全風險。謝提醒業界，切勿進口及售賣來歷不明的食物，消費者亦應光顧良好信譽及持有食環署或衛生署相關牌照、許可證的商戶。

海關重申，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列倉單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬及監禁7年。另外，任何人在沒有許可證的情況下輸入禁運食品，包括凍肉，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬及監禁2年市民如有任何非法進口資訊，可致電海關24小時熱綫：1828080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶：crimereport@customs.gov.hk。