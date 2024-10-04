錦田14歲單車少年捱P牌私家車猛撞　飛彈草叢昏迷　21歲司機被捕

錦田發生嚴重車禍。今午（4日）約4時34分，一名14歲少年踩單車途中，在治河路近缸瓦嶺、協天宮附近，遭一輛私家車撞到，頭部重創。救援人員趕至，發現少年已陷昏迷，由救護車將他送往博愛醫院搶救，其後轉送屯門醫院救治。私家車21歲姓孫司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕；警方正調查意外原因。



一名少年踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重倒昏迷送院搶救。其單車意外後跌於路邊草叢。（王譯揚攝）

現場消息指，少年踩單車途經治河路行駛，經過一條橋後準備過馬路時，涉案掛有P牌的私家車往元朗方向駛至，疑未有察覺少年與單車，左邊車頭將其撞到。少年連人帶單車被彈飛約2米，跌於路邊草叢，私家車則繼續衝前約5米後停下。

事發後現場遺下一對黑色皮鞋及一個水樽，單車則跌於草叢內。肇事私家車左邊車頭擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，左邊倒後鏡甩脫，泵把亦有損毀。

一名少年踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，連人帶車彈入草蕞，重倒昏迷送院搶救。私家車再衝前約5米後停下。（王譯揚攝）

據了解，肇事私家車司機正就讀大學3年級，剛考獲駕駛執照數個月。他事後被帶上警車，其後被捕。警員在場搜查私家車及司機的背囊，司機的母親亦趕抵了解。

警方經調查後相信，私家車沿治河路往元朗方向行駛，懷疑收掣不及，撞倒從一小路轉入治河路的14歲單車少年。

私家車男司機事後被捕。（王譯揚攝）

元朗區議員何曉雯引述街坊表示，現場一帶平日常有單車行駛，而路面有暗斜，街坊得悉意外後均感擔心。她稱會與警方及運輸署聯絡，檢視需否改善路面狀況，包括加裝街燈及閉路電視等。

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