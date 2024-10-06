車cam︱柴灣的士迎頭撼交警鐵馬　司機叫3次哎呀：唔好意思阿sir

柴灣發生涉及警車的交通意外。網上流傳一段車cam影片，可見今日（6日）早上7時許，一輛的士與警察電單車，在歌連臣角道一條單線雙程路迎頭相撞，片中傳出的士司機煞車聲，但仍收掣不及撞上鐵馬，交通警連人帶車被撞至退後，警員其後手扶腰部、背靠防撞欄坐於路邊；電單車則向左傾側。而車禍後的士司機憂稱：「哎呀！哎呀！哎呀！唔好意思阿Sir！」其後下車了解。警員手扶腰部並靠往路邊欄杆坐下，拿出對講機通報。



不少網民表示「大鑊喇！」亦有人讚揚的士司機「第一下會自我反省同道歉咗先，人品值得嘉許」；另有人勸喻「就算係單線雙程都好，你揸咁快做乜呢？」、「日頭白白開咁快；撞鬼咩！」

車CAM片段拍攝到意外一刻，交通警連人帶車被撞至退後。（交通意外求片區 Facebook）

警方表示，56歲的士司機當時往柴灣華人永遠墳場方向行駛，與往相反方向行駛的警察電單車相撞。意外中，一名警員腰、腳輕傷，由救護車送往東區醫院治理。