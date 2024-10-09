新裝單位塌電視牆壓斃貓　飼主斥裝修公司敷衍卸責：正式道歉都無

一名貓主在網上社交平台，張貼一篇長文痛斥裝修公司施工失誤，造成其愛貓不幸意外身亡的慘事。文章指，貓主因想為其8歲家貓提供更安全舒適的活動環境，決定為家居裝修，豈料完工後，廳中的電視牆突然倒塌，壓死了家貓。貓主直斥裝修公司：「佢地（哋）敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝。」又指裝修公司事後「連一個正式道歉都無」，更企圖將責任推卸到一名完全未見過、與其裝修文案無關的師傅身上。貓主直言，夫婦兩人事後心情久未平伏，徹夜難眠，更需看精神科醫生。



文章昨午（周二/8日）在網上「出街」後，不少網民到涉事裝修公司的facebook專頁「派嬲」，而公司則在昨日深夜11時左右出帖，指「#我們正在準備交代事件」。

涉事電視牆櫃整塊跌下，可見僅得兩口螺栓。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

貓主Chris於昨日下午，在facebook「天下貓貓一樣貓群組」上張貼一則長文，指其愛貓「阿布」因裝修失誤慘死命喪黃泉，同時帖文附有數張圖片，包括其愛貓生前照片、身亡後做告別儀式的圖片、以及一張其寓所塌電視牆櫃的相片等。而該塌電視牆的相片中可見，該電視牆背後僅有兩枝螺栓，而家居牆身亦只有該原本嵌入該兩枝螺栓的小孔。

「返到屋企望住空蕩蕩的角落，我嘅阿布已經唔係度，一場裝修事故，奪走了我個女條命。我無辦法釋懷，我一直以為，我精心為她打造的『新屋企』係為她好，但係原來我嘅決定卻害死咗她。」他續指，「我滿心歡喜咁決定為家裡裝修，本身想給阿布一個更安全、舒適的環境。她總愛到處跳，我希望她能有更多的活動空間，也能在家裡玩得更開心。我完全接受唔到我失去咗佢，我的錯誤殺死咗阿布，佢只可以無聲咁承受這場災難。」

8歲家貓阿布生前相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

貓主於帖文中直言，無法原諒涉事的裝修公司，皆因該公司除了沒有確保安全外，事後更連正式道歉也沒有，亦隻字不提其家貓被壓死：「作為『專業』的裝修公司，我覺得佢地應該知道點樣『正確』『安全』咁裝電視牆櫃，應該重視每一個細節，應該確保一切安全，但佢地（哋）無！佢地（哋）敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝，就係佢地既（嘅）疏忽，我唔喺屋企嘅時候成幅電視牆喺冧咗落嚟，砸死咗我的阿布。」

8歲家貓阿布生前相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

他認為：「今次依（𠵱）件事我相信絕對唔係偶然事故，而係明顯嘅施工錯誤，完全可以避免，但佢地（哋）的疏忽錯誤，而我嘅阿布就咁就死咗。」「我更無法相信，事情已經這麼嚴重，裝修公司連一個正式道歉都無，淨係不停打電話同WA（傳訊息）比我，只為提出一個毫無意義的解決方案：『幫手換返個新櫃。』」「在溝通過程中，佢哋隻字不提貓貓喪生，其實每次同佢哋溝通對我嚟講都係二次傷害，事故已經奪走了我嘅阿布，我的家人，見住個新嘅櫃，同見住殺我阿布嘅凶器喺屋企一樣，我完全無辦法釋懷，越諗越難受。」

而最令貓主感到憤怒的事，是裝修公司「事發後搵一個與今次裝修工程無關，我們完全未見過的同事，同時他們找來年老的裝修師傅，同我地講裝修公司本身無問題，一切都係裝修師傅嘅錯！為了結這件事，他們還要求裝修師傅賠償我們2萬港元！位裝修師傅我從來沒見過，究竟是什麼理由？一個裝修公司明明應該負責整個工程，點可以將成個責任全推俾一個師傅，然後自己全身而退？」

8歲家貓阿布的告別儀式相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

貓主Chris在文末抒發了悲痛的情感：「痛苦同憤怒我都無法抹去，我應該點先可以為我隻貓取回公道？？唔通我隻貓就不值得被珍惜嗎？呢8年阿布由BB女到大個女，阿布係我屋企人，係我生命中重要一員，點解裝修公司可以毫無後果繼續運作，唔通因為受害者係一隻貓？」

他又寄語，「我唔希望其他家庭再經歷咁沉重嘅悲劇，我希望每一位朋友，喺裝修每一步都要格外謹慎，真心搵一間有良心既（嘅）裝修公司，確保屋企人能夠在一個真正安全嘅屋企生活。我嘅阿布已經上咗天國，而我每個晚上都徹夜難眠，完全平復唔到心情，擔心屋企唔知邊個角落又會有意外發生，同時喺自責中入睡，我和太太亦需要看精神醫生，但我希望這次教訓能夠幫助其他貓咪和寵物主人，或者任何屋企有老人家、小朋友嘅人，避免同樣的悲劇重演。」

設計公司負責人在網上寫道「我們正在準備交代事件」。

涉事的裝修設計公司，店舖位於太子洗衣街近花墟。有不少網民在其社交平台專頁的帖文上，不停「派嬲」，亦有人留言「垃圾公司，豆腐渣工程。想成福冧落嚟嘅就快啲搵佢啦。仲要害死人哋隻貓淨係打句RIP不知所謂」「殺貓兇手！不負責任！」

該專頁於昨晚11時許張帖一則新帖文，寫道「#我們正在準備交代事件」，附圖則相信是公司設計總監的男子，他戴上口罩低頭，雙手緊握，並以深色牆做背景。