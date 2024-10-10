旺角帝京酒店泳池男子遇溺　昏迷送院搶救

撰文：翁鈺輝 林澤鋒
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今日（10日）上午9時22分，一名中年男子在旺角帝京酒店游泳池懷疑遇溺。救援人員接報到場為他急救，惟他昏迷不醒。事主隨後被送到廣華醫院搶救，警方正調查意外原因。

事主被送到廣華醫院急救。（資料圖片）
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