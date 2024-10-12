將軍澳中醫醫院地盤男工疑墮三層樓　頭腳受傷送院治理

將軍澳百勝角路中醫醫院及政府中藥檢測中心地盤發生工業意外。今日（12日）下午2時43分，一名男工人疑於上址5樓位置墮下至2樓，傷及頭部與腳，初步清醒。救護員到場為傷者敷治包紮，並將他送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作工業意外跟進。



60歲姓何男傷者送院時戴上頸箍及以氧氣罩協助呼吸，臉上留有一條血痕，並由一名建築工陪同。據了解，何男事發時在地盤5樓安裝空調管道，上疑未有正確佩戴安全帶，工作期間懷疑意外失平衡跌落2樓，導致後腦流血、左腳受傷，幸仍清醒，工友發現後報警將他送院。

涉事地盤正興建將軍澳中醫醫院及政府中藥檢測中心。（翁鈺輝攝）

翻查資料，本港首間中醫醫院於上周三（9日）命名為「香港中醫醫院」。醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府正全速推展各項開院籌備工作，以期明年年底起分階段投入服務。

香港中醫醫院位於將軍澳百勝角路一號，提供純中醫、以中醫為主，以及中西醫協作形式的臨床服務，當中涵蓋政府資助的住院及門診服務。該院同時亦擔任培訓、科研等工作，為3間本地大學的中醫學院或中醫藥學院學生提供臨床實習機會，並成為執業中醫師的臨床培訓平台。此外，該院亦會聯同本地、內地和海外的大學及教育機構進行臨床科研、中成藥開發，以及其他與中醫藥相關的研究。

傷者送院時需戴呼吸機，臉上留有一條血漬。

一名建築工陪同傷者。