荃灣工廈偷龜天眼曝光｜3男潛單位偷50隻東部箱龜　放手提袋帶走

荃灣一個工廈單位，今日（15日）上午被人潛入偷去50隻龜，龜主報稱價值500萬元。據了解，失竊的是「東部箱龜」。《香港01》獲得閉路電視片段，可見3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入黑色手提袋。案件列「爆竊」，由荃灣刑事調查隊第三隊接手跟進。



兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。(讀者提供)

讀者關先生向《香港01》提供閉路電視片段，可見今早8時許，3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮，另外兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。經過約3分鐘的洗劫，繁殖場部分膠箱被清空，最後一名男子更將其中一個膠箱整個拿走，3人及後隨即逃離現場。

3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮。(讀者提供)

現場是德士古道142號隆盛工廠大廈一單位。據了解，上址為一個持牌的烏龜繁殖場，40歲姓陳的負責人於今早約10時返回單位時，發現正門有撬痕，懷疑遭遇爆竊，於是報警。

其後警方及負責人翻查單位內的閉路電視，發現3名賊人於今日早上8時許撬開正門並進入內，數分鐘內離開單位。經點算後，發現50隻「東部箱龜」被人偷去。警方亦向上址保安員調查，並無3名通緝人士的登記紀錄。案件列作「爆竊」處理，暫時無人被捕。

3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮。(讀者提供)

兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。(讀者提供)

兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。(讀者提供)

兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。(讀者提供)

兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。(讀者提供)

一名男子更將其中一個膠箱整個拿走。(讀者提供)

翻查資料，「箱龜」是龜的其中一個品種，是較受歡迎的寵物龜，屬於二級瀕危物種。雜食性的箱龜既嗜菜亦吃肉，壽命可達30至40年，最大約20厘米，且每隻花紋基本上是獨一無二，斑爛美觀，故深受愛龜人士喜愛，其身價由數千元至數萬元不等。