警新界北打擊非法電動車　一周拘3女涉無牌駕駛、載不足8歲兒童等

警方留意到最近在新界北學校附近，有市民貪一時之快及方便，使用電動可移動工具出入或接載乘客，罔顧自己及其他道路使用者的安全，新界北總區交通部人員於本月8日至15日，在區內不同地區的小學及幼稚園附近，展開一連串的宣傳、教育活動，以不同形式提醒當區市民包括學生及家長，切勿使用任何非法可移動工具。



警方新界北總區交通部人員於本月8日至15日，在區內不同地區的小學及幼稚園附近，展開一連串的宣傳、教育活動，以不同形式提醒當區市民包括學生及家長，切勿使用任何非法可移動工具。（警方提供）

另外，警方在北區及元朗區內採取執法行動，共拘捕3名本地女子（31至43歲），涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

警方新界北總區交通部人員於本月8日至15日，在區內不同地區的小學及幼稚園附近，展開一連串的宣傳、教育活動，以不同形式提醒當區市民包括學生及家長，切勿使用任何非法可移動工具。（警方提供）

警方重申，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

警方會繼續採取相關執法行動，並呼籲市民切勿以身試法，以免危害自己及其他道路使用者安全。