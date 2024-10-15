反黑組元朗搗毒窟檢270公斤大麻花值$6000萬 情侶管倉一同被捕
撰文：曹德熙 王譯揚
出版：更新：
新界北總區反三合會行動組昨日（14日）進行掃毒行動，在元朗大棠山路截查一可疑車，檢獲約10公斤大麻花，再在該男司機位於元朗木橋頭村的村屋住所，檢獲約260公斤大麻花，揭發他與女友一同管理毒品倉庫，該對情侶（43及44歲）涉嫌「販運危險藥物」被捕扣查。行動中，毒品總值約6,000萬元。
新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟表示，經過情報搜集及深入調查後，昨日先在元朗大棠山路發現一男子駕駛可疑車輛，探員上前截停後，在車上搜出約10公斤大麻花。人員即場以涉嫌「販運危險藥物」，將該名姓李（44歲）男子拘捕。據悉他有黑社會背景。
其後，探員押解男子往位於元朗木橋頭村的村屋單位搜查，再檢獲約260公斤大麻花，亦在村屋單位發現一名女子。警方經調查發現，該名姓呂（43歲）女子是男疑犯的女朋友，二人均報稱無業。戴玉麟稱，調查之後發現兩人共同管理毒品儲存倉，兩人一同被捕。
據了解，涉案村屋3層高，已被租用約3個月。警方相信一樓用作放雜物用，被檢獲的大麻花則藏在2樓放置雜物的地方，而疑犯只是以遮光布掩蓋，沒加以除味；第3層則用作被捕兩名疑犯生活之用。
警方在行動中檢獲的大麻花，由水路貨櫃到港約一個月，並在先前已包裝好，而膠袋上有貼紙，現正調查貼紙意思及大麻花的貨源。警方相信，若案中毒品流出市面，會被中間的分銷商，分銷到港九新界的無牌的娛樂場所。
警方重申，販運危險藥物為非常嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高會被判罰款500萬及終身監禁。
+1
一日3宗旅客行李藏毒案 泰國大馬抵港 海關檢$520萬大麻花冰毒蛋白粉味精藏$1200萬K仔 海關破兩案拘3人 16歲中五生收件被捕服裝公司運500袋黃豆惹疑 海關揭加拿大貨櫃藏$1.3億大麻花拘3人海關截空運貨物揭陶瓷畫框架藏毒 拘54歲提貨男檢$4400萬「冰」