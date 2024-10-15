香港仔4單位遭淋油　警查天眼拘兩男　網上被招攬收千元酬勞犯案

警方在9月底至10月上旬期間接獲多宗報案，指香港仔區內有4個住宅單位懷疑遭淋潑紅油。西區警區刑事部及香港仔分區特遣隊人員翻查大量天眼及經情報分析後，一連兩日（13至14日）拘捕兩名男子，以涉嫌「刑事毁壞」、「管有任何物品意圖摧毀或損毀財產」。調查顯示，兩名男子分別經通訊軟件Telegram被不法分子招攬，每次犯案收取約1,000元報酬。



警方檢獲紅油及收數紙。（警方提供）

兩名被捕男子分別34歲及35歲，警方相信他們與上述4宗案件有關。於調查案件期間，人員亦發現35歲被捕人身上藏有紅油及收數紙，遂以「管有任何物品意圖摧毀或損毀財產」拘捕他，他正被扣留調查。34歲被捕人則獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

警方經翻查閉路電視片段成功拘捕兩人。（警方提供）

警方經調查後，相信兩名被捕男子懷疑透過社交通訊軟件被不法分子招攬，被指使到指定地方淋紅油，而每次犯案後會收取約1,000元作酬勞。據悉，兩名男子互不相識，兩人在通訊軟件Telegram被招攬。

警方指，兩名被捕男子懷疑透過社交通訊軟件被不法分子招攬。（警方提供）

警方強調，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方對所有與三合會有關的活動會繼續採取零容忍態度，並會繼續將不法分子繩之於法。警方特別提醒市民，切勿為賺取快錢而參與非法收債活動。刑事毀壞是嚴重罪行，一經定罪可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。