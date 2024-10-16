找換店6億洗黑錢案　兩疑犯再夥3人洗16億落網　銀行職員涉助避查

有洗黑錢集團「換湯唔換藥」，再度成立空殻公司洗黑錢。海關繼去年10月搗破一間涉及洗黑錢6億港元的本地找換店後，調查時發現當時被捕的找換店合規主任，繼續在幕後操控，指使另外兩人開設空殼公司及銀行户口，3年間交易金額達到16億港元。



案中更揭發有銀行職員涉案，教唆如何規避銀行審查。海關於本月15至16日一連兩日共拘捕5人，包括再次被拘捕的找換店合規主任和及懷疑集團主腦，以及最新被揭涉案、兩名被指使開戶的男子和一名銀行客戶關係經理。



海關財富調查科財富調查第一組督察區穎璋表示，兩間空殼公司報稱從事手機程式設計及從事資訊科技，3年內交易金額達到16億港元。（黃偉民攝）

涉洗黑錢本地找換店合規主任 照樣葫蘆開空殻公司幕後操控

去年，海關搗破一間涉嫌洗黑錢的本地找換店，拘捕4人，包括集團主腦及找換店合規主任。該名主任涉嫌開設空殼公司及銀行戶口，處理6億港元犯罪得益。海關於行動後，通過資金流分析，發現該名合規主任更操控另外兩人開立的空殼公司及銀行戶口洗黑錢。同時，海關發現一名銀行職員與犯罪集團串通，協助空殼公司開立户口，教唆如何規避銀行審查，涉嫌協助洗黑錢。

海關昨日及今日（15至16日）一連兩日採取「火花II」行動，財富調查科突擊搜查5個單位，一個商業單位，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）拘捕3名本地男子（34至71歲），包括兩名前公司董事和一名銀行職員；之後亦再次拘捕去年已被捕的找換店合規主任及懷疑集團主腦。5名被捕人正在被保釋侯查。

兩空殻公司無業務地址收入申報 經常同日滙出入大額金錢

根據海關調查，2020年8月至2023年10月期間，兩名被捕人受人指使，開設兩間空殼公司，分別在6間本地銀行，開設總共23個戶口。開戶時，兩間公司報稱從事手機程式設計及從事資訊科技，惟兩間公司至成立起沒有可考的業務地址，根據稅務紀錄亦無任何收入申報。

海關財富調查科財富調查第一組督察區穎璋指，案發期間兩名被捕人作為公司董事，其兩間公司開立的戶口，在3年內交易金額達到16億港元 ，涉及超過4,000宗可疑交易，交易對手超過400名。惟被捕兩人分別申報任職找換店職員及兼職保安員，他們的工作背景明顯與公司財務背景毫不相稱。

海關亦發現涉案戶口有不尋常及可疑的交易模式，當資金到戶後，通常於數日或同日內轉出，最高單日交易次數達到32次，單日最大入帳金額有4,800萬港元，單日出帳最高金額更達5,200萬港元。調查揭示，有關銀行交易並不是由公司持有人進行，反而由找換店合規主任在背後操作。

兩間空殼公司開立的戶口，在3年內交易金額達到16億港元 ，涉及超過4,000宗可疑交易，交易對手超過400名。（黃偉民攝）

銀行職員涉案串通 教路「執靚」公司紀錄避審查

海關調查發現，被捕銀行客戶關係經理與找換店合規主任串通，協助一間空殼公司在本地銀行開設戶口，懷疑該名客戶經理向合規主任「提水」，包括如何「執靚」公司紀錄，以符合銀行開戶審查，又提示如何應對銀行就可疑金額的審查。

行動當中，海關檢走多名被捕人的電話。海關會循被捕人背景及資金流向等，繼續調查來歷不明的款項，不排除更多人被捕。就銀行職員涉案一事，海關已通報金融管理局，如有需要，海關會配合金管局跟進。

洗黑錢是一項嚴重罪行，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行得益而仍處理該財產，即屬犯罪， 最高刑罰為罰款港幣500萬元及監禁14年，犯罪得益亦會被充公 。市民利用銀行帳戶處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有可能觸犯洗黑錢罪。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。