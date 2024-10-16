一日4宗｜多間保險公司收可疑信　最少3封寫「有炭疽」　警召EOD

一日發生4宗保險公司收可疑信件案！繼今日（16日）中午，新蒲崗友邦九龍金融中心一間保險公司收到假炭疽菌信後，警方於下午分別再接獲3宗同類案件。下午3時44分，九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件。爆炸品處理課（EOD）接報到場，開信後證實沒有危險。及至5時27分，鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈一間保險公司職員報案，指收到寫有「內有炭疽」的信件，爆炸品處理課（EOD）到場，證實信內有粉未，但並不是炭疽菌。



晚上7時54分，警方再接獲報案，指觀塘創紀之城一期一座一間保險公司，收到可疑信件，警員將信件帶回警署調查，爆炸品處理課（EOD）到場檢查。



現場消息指，栢克大廈涉事保險公司所收到的信件是經郵箱寄出，信件內有粉未但並不是炭疽菌，及寫有「摧毁你間公司」的恐嚇字句。

九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

據了解，於今日（16日）中午12時至下午5時許，本港多區，包括新蒲崗、九龍灣和鰂魚涌，分別有3間不同的保險公司，收到懷疑炭疽信件，公司收信的職員發現信件內有一些可疑粉末，及內有電腦打印「內有炭疽」之類的字句。

警方到場後疏散涉案樓層，出動爆炸品處理課人員。經檢查後，相信信件內的粉末，初步沒有危險，懷疑是玻璃粉末；而九龍灣保險公司收到的信件內亦印有恐嚇字句，案件仍在調查當中。

九龍灣宏遠街1號一號九龍一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件，警方到場調查。（梁偉權攝）

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（梁偉權攝）

鰂魚涌華蘭路栢克大廈一間保險公司，接獲寫有「內有炭疽」的信件。（曹德熙攝）

觀塘創紀之城一間保險公司，接獲可疑信件。（曹德熙攝）

觀塘創紀之城一間保險公司，接獲可疑信件。（曹德熙攝）

今日中午12時47分亦發生收假炭疽菌信事件，新蒲崗太子道東712號友邦九龍金融中心的職員報案，指有同事收到信件，信封上寫「內有炭疽菌」。救援人員到場，寫字樓內18男33女疏散離開，警方召來爆炸品處理課（EOD）協助，反恐特勤（CTRU）人員亦到場，消防出動危害物質專隊，案件暫列勒索處理。

▼友邦九龍金融中心職員「炭疽菌信」調查情況▼



友邦九龍金融中心職員報案，指同事收到信件，信封上寫「內有炭疽菌」。爆炸品處理課（EOD）及反恐特勤（CTRU）到場，案件暫列勒索處理。（梁偉權攝）

人員身穿白色保護衣調查事件。（梁偉權攝）

消防出動危害物質專隊人員。（梁偉權攝）