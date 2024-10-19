深井洗衣店男子換石油氣時起火　灼傷手臂送院

深井青山公路深井段42號一間洗衣店發生火警。今日（19日）下午2時22分，職員報案指，一名姓駱（40歲）的石油氣公司男職員為店內乾衣機更換石油氣時有火舌冒出，燒傷左手手臂。洗衣店職員隨即將火撲熄。



消防員到場時火種已熄，救護車將傷者送往仁濟醫院治理。案件列作火警處理，警方經初步調查，認為案件沒可疑。



現場消息指，事主發現起火後，一度用一塊布嘗試撲火，結果意外燒傷。

消防員在洗衣店調查火警起因。（讀者提供）

過往亦曾發生類似事故。前年6月，西營盤般咸道46號地下一間洗衣店發生氣體爆炸。事發時，店內的乾衣機石油氣罐發生爆炸，傳出「呯」一聲巨聲，一名41歲姓楊石油氣男工走避不及，手腳、頸部嚴重燒傷，他清醒由救護車送院救治，經治理後現時情況嚴重。至於洗衣店的女店長頭髮及眉毛都有輕微燒焦，她拒絕送院。警方經初步調查，相信事主在上址更換乾衣機的瓶裝石油氣時，懷疑洩漏石油氣並產生閃燃。

深井一間洗衣店發生火警，一名男子手臂燒傷，現場消息指事主疑用布嘗試撲火時受傷。（讀者提供）

據機電工程署網頁刊有關於氣體安全的指引，提醒在更換燃氣乾衣機內石油氣罐時，乾洗衣店負責人應要求石油氣分銷商更換石油氣瓶；如須自行更換，應在更換前，檢查氣瓶、調壓器、供氣接駁軟喉及接駁位是否有損壞、漏氣或鬆脫的情況，若發現有任何毛病，應立即安排註冊氣體工程承辦商更換或修理。

在更換石油氣瓶前，應熄滅附近所有火種，並關掉燃氣乾衣機及調壓器；在更換石油氣瓶時，應把調壓器穩固接駁，再檢查氣瓶接駁位，確保沒有漏氣的氣味或聲音；店方亦不應存放過多的石油氣瓶作為備用。署方亦建議，店方必須定期清理乾衣機排氣管內壁，以避免因塵埃積聚而阻礙排氣及引起火警。

深井一間洗衣店發生火警，消防員在場調查火警起因。（讀者提供）

深井一間洗衣店發生火警，一名男子手臂燒傷。（讀者提供）