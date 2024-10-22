曾偉雄遇竊｜大埔康樂園爆竊案警拘兩男　正調查與曾偉雄案有無關

大埔康樂園接連發生兩宗爆竊案，警務處前處長曾偉雄的住所前晚（20日）揭發失竊後，損失手錶、現金等財物；另一單位住戶昨晚（21日）回家後，亦發現單位內有3隻總值29萬元勞力士手錶被盜走。曾偉雄住所失竊案發生後，新界北總區重案組接手調查，昨傍晚有警車出入遇竊獨立屋的屋苑。亦有讀者透露，昨晚有大批便衣探員在屋苑內進行調查，及後拘捕兩名賊人，其間曾將賊人按地制服。



警方今日（22日）指，拘捕兩名男子，涉嫌爆竊、企圖爆竊、刑事毀壞及襲警，稍後會召開記者會交代案情。《香港01》屆時會進行直播。



據悉，被捕兩人與第二宗案件有關，他們昨晚進行爆竊期間斷正被捕。至於被捕兩人是否與前晚曾偉雄一案相關，警方正進行調查。



▼大埔康樂園今早情況▼

今日（22日）上午7時59分，警方接獲康樂園路一單位的住戶報案，指昨晚返回單位時，發現後花園的門戶遭撬開，屋內有搜掠痕跡，懷疑被人爆竊。經初步點算，一共損失3隻約值29萬元的勞力士手錶。案件列「爆竊」，交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

而在前晚（20日），警務處前處長曾偉雄的獨立屋同樣遇竊。警方當晚約11時45分接獲報案，指大埔區一住宅被人爆竊。經點算後，發現損失少量飾物、手錶和現金等財物。事件中無人受傷，案件列作「爆竊」處理，交由新界北總區重案組調查。曾偉雄昨晚回覆傳媒查詢時證實事件，指前晚（20日）與家人外出回家後，發現住所被爆竊，幸家人均無大礙，曾偉雄感謝各界關心。

警員昨日（21日）到達涉事大埔獨立屋調查。（林振華攝）

警員昨日（21日）到達涉事大埔獨立屋調查。（林振華攝）

曾偉雄於2011年1月11日至2015年5月4日擔任警務處「一哥」，卸任後擔任國家禁毒委員會副主任、第十三屆全國政協委員及中國警察協會副會長等。

警務處前處長曾偉雄。（資料圖片）