西九龍警區交通日　打擊違反交通規例　拖22部違泊車輛

西九龍總區昨日（21日）進行交通日，以及展開代號「萬刃」的打擊嚴重違泊行為行動。人員在西九龍各區包括深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣，包括沒有讓班馬線上的行人先行、駕駛時手持手提電話、非法進入黃色方格路口、不小心駕駛和不依交通燈號過馬路等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員於行動中亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。



西九龍總區昨日（21日）進行交通日，以及展開代號「萬刃」的打擊嚴重違泊行為行動。（警方提供圖片）

「萬刃」行動是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走，行動期間共拖走22部造成嚴重阻塞的車輛。 行動目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。

西九龍總區昨日（21日）進行交通日，以及展開代號「萬刃」的打擊嚴重違泊行為行動。（警方提供圖片）

警方提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。