警旺角巡查14處所搗賭場拘10人　其中1人涉大角咀「爆樽」案有關

警方表示，旺角警區牌照組、雜項調查組、反三合會行動組、輔警、警犬隊及機動部隊人員，昨日（22日）在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，總共拘捕10人，其中1人和本月20日大角咀櫸樹街伏擊「爆樽」扑頭案件有關。



警員巡查共14間處所。（警方提供）

警員巡查共14間處所。（警方提供）

行動期間，警員巡查共14間處所，截查130名男子及182名女子，其中警員拘捕1名17歲姓何本地男子，涉嫌與早前發生於櫸樹街的1宗「意圖造成身體嚴重傷害」案有關。

警員亦突擊搜查彌敦道1個住宅單位，搗破1個懷疑非法釣魚機賭場。該單位內1名50歲姓楊本地男子，涉嫌「經營非法賭博場所」被捕。4名本地男子、3名本地女子及1名內地女子，年齡介乎27歲至64歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，其中1男1女亦涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」被捕。

事主案發當日清醒送院。（資料圖片/陳永武攝）

地面遺下染血紙巾和鴨舌帽。（資料圖片/陳永武攝）

行動中，警員檢獲共3部釣魚機、1部射擊遊戲機、一批遊戲咭、讀卡器及賭款現金。

所有被捕人已獲准保釋候查，下月下旬向警方報到。

據了解，該宗大角咀櫸樹街「意圖造成身體嚴重傷害」案件發生在本月20日，當日凌晨2時許，兩名男子走出櫸樹街37號興業中心，打算登上樓下一輛七人車時，其中32歲姓司徒男司機突然被另外兩名男子持玻璃樽襲擊，兇徒及後逃去無蹤，同行男友人見狀報警，事主報稱從事金融業，頭部受傷，清醒由救護車送往廣華醫院治理。當日現場所見，大批警員到場調查，圍封涉事七人車，地面遺下染血紙巾和鴨舌帽。