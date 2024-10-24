跑馬地私家醫院9病人醫護接連遇竊失$11.6萬　27歲實習男護士落網

今年9月及10月前後約一個月內，警方先後接獲跑馬地一間私家醫院的5名病人報案，指住院期間分別被人盜去電話及盜用信用卡。警方發現，受害人住院時身處同一樓層，翻查閉路電視後鎖定疑犯，昨日（23日）拘捕一名27歲實習男護士，並在其身上尋獲另外4名醫護人員共5張信用卡，相信他昨早食髓知味向同事落手，警方及時擒人阻止損失。



警方以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名27歲男護士學生，涉嫌偷取及盜用5名病人及4名醫護人員的財物，涉及金額約11.6萬元。（陳浩然攝）

今年9月19日，警方首次接獲一名病人報案，指他入住涉案一間醫療機構期間，遺失一部放置在病床附近、值約$1.5萬元的手提電話。接着10月17至19日期間，又分別接獲另外4名住院病人報案，指他們接獲信用卡付款通知，信用卡在他們不知情情況下被盜用。當他們檢查放置在床頭櫃的銀包時，才發現有信用卡及現金被偷走，各人的損失金額由1萬至4萬元不等，總金額約11.6萬元。

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮指，警方非常重視案件，發現上述5位病人於9月至10月留院期間，均身處在涉事醫療機構同一樓層，而欺詐交易地點均為不同地區的電話商店。經翻查大量閉路電視，對比疑犯盜用信用卡時的片段及醫療機構片段，鎖定疑犯為一名在醫療機構實習的護士學生。

警方與醫療機構情報交流下，昨日（24日）中午成功逮捕該名27歲本地男子，他正於該醫療機構就讀二年級護士課程，進行實習。據悉，他無欠債記錄，相信為因一時貪念，單獨犯案。警方於他身上尋獲另外4名醫護人員共5張信用卡，相信疑犯在昨日早上工作期間，在職員共用更衣室偷取該批信用卡。警方與信用卡中心核實後，發現信用卡未有被盜用的情況，相信警方行動已及時預防，再有受害人蒙受進一步損失。

警方亦於疑犯家中起回早前犯案衣物、部份受害人被偷走的信用卡以及購買單據。疑犯現正被扣留調查，警方將繼續調查案件。警方感謝涉事醫療機構調查協助，令案件迅速偵破。警方相信今次為個別事件，並且將會與該醫療機構加強防騙防罪的合作。

警方灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮 （左）與灣仔刑事調查隊督察陳倩怡（右）交代案件。（陳浩然攝）

灣仔刑事調查隊督察陳倩怡表示，疑犯先於醫療機構徘徊，留意有否無人看管的財物，看準時機，例如在病人離開床位時伺機犯案。市民無論在任何地方應提高警覺，盡量將財物放在當眼處或身邊，妥善保管好財物，外出時亦盡可能將貴重物品隨身攜放。如發現有可疑人士，應立即報警。

根據香港法例，盗竊及以欺騙手段取得財產，均為屬嚴重刑事罪行，一經定罪可判處監禁10年。警方呼籲市民切勿以身試法。