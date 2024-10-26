有片｜私家車撼旅遊巴後離開被擺上網　司機一個解釋獲讚有承擔

撞車後不顧而去固然要受責罵，大埔有一位司機犯了同樣的錯，更被人將車cam影片擺上網，但事後竟獲網民大讚「欣賞你，有承擔」?該段車cam影片顯示，昨日（25日）一輛黑色私家車在大埔優景里倒車停泊路邊時，沒有收油直撞後方一輛旅遊巴，私家車車尾玻璃即時破裂，男司機與女乘客下車視察損毀情況後，駕車揚長而去。



片段曝光不久，大批網民直斥司機不是。不過，一名報稱是涉事私家車司機的網民現身解釋，指當時車尾載有兩小童，未有即時處理事件，同日下午已與旅遊巴公司聯絡及賠償，「因為我嘅魯莽，作出賠償，喺呢度都衷心向旅遊巴公司再一次道歉」，他亦公開和解書，顯示賠償金額2.5萬元，網民的意見即時逆轉，大讚司機有承擔，又稱賠償金高昂，「旅遊巴士識玩，斬你一頸血」，提醒司機下次小心駕駛。



涉事私家車的男司機及女乘客在撞車後登車離開。（網上影片）

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片段拍攝於昨日中午約12時半，該輛黑色私家車在大埔優景里55號近香港教育學院白石角運動中心對開，倒車欲停泊在路邊時，未有收油並直撞向後方一輛旅遊巴，私家車車尾玻璃應聲破裂。男司機及女乘客立即下車，檢查兩車的情況，兩人對談數句後，在沒有報警下，登車離開。

警方則於下午1時26分，接獲旅遊巴司機報案，指其旅遊巴被一輛私家車撞及，私家車已離去。案件當時列作「交通意外無人受傷及不顧而去」處理。

網民看過影片後，起初一面倒地指斥私家車司機，「咁大個位都撞得？」、「睇佢口型好似話架車好似冇cam」、「咁大架車都可以直撞埋去？好彩唔係人，佢一定睇唔到」、「以為可以就咁走咗去，宜家周圍都係cam，多到你搵唔晒」。

一名自稱是私家車司機的男網民，將和解書上傳。（網民Anson Or上傳至車cam L群組）

不過，一名自稱是私家車司機的男網民，隨即在帖文下留言解釋事件，「我係當時人，當時車尾坐住兩個小朋友，無即時處理事件，但係喺同日嘅下午，已同旅遊巴公司聯絡，並因為我嘅魯莽，作出賠償，喺呢度都衷心向旅遊巴公司再一次道歉」。同時他貼出與旅遊巴公司的和解協議書，指經雙方同意後，賠償2.5萬元，日後互不追究。

司機的說法得到普遍網民的接納，網上風向隨即逆轉，不少網民直讚司機有承擔，「 good 下次小心」、「有承擔，比返個good 你，載住小朋友揸車真係要非常小心謹慎」、「欣賞你，有承擔」、「做得好！有承擔。下次出門都係選擇用公共交通工具比較好」。亦有網民為司機感憤憤不平，認為既然已經和解，對方便不應將影片放上網，「人哋主動賠咗錢，樓主你仲擺上網，有冇咁冇品。」

有網民的焦點則落在賠償金額上，直言2.5萬元相當昂貴，「不如claim保險，墊底費都唔使咁貴」、「咁貴？撞爛咩啊？俾我就報保險」、「 旅遊巴士識玩，斬你一頸血，25000買個教訓」。司機亦貼出數張旅遊巴的損毀情況，可見大多是刮花痕跡，包括車頭燈及車頭數處位置，司機回應網民時稱「佢都有好多嘢要整嘅，咁真係我唔啱呀嘛」、「佢話換車頭燈個玻璃一萬蚊，其他地方噴返油，加加埋埋差唔多」。