瀑布灣女屍｜菲籍女遇害　疑犯潛逃內地　重案組循兇殺追查

香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底，身體呈僵直狀態。消息指，經調查後，女死者為菲律賓籍人士，警方認為案件有可疑，現正追緝一名人士，初步相信他已潛逃內地，港島總區重案組現正接手調查案件，循兇殺方向調查。



22:30更新：警方拘捕兩名男女，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。詳見以下報道：

瀑布灣女屍｜夫婦涉謀殺、協助罪犯‎ 曾到內地‎ 乘高鐵回港後被捕

瀑布灣女屍｜死者與男疑犯乘的士及上瀑布頂‎ 頭遭硬物撞擊後溺斃

今日（29日）早上9時許，警方繼續調查案件，派出高空搜查隊到場，由瀑布頂部縋繩而下仔細搜索；人員亦帶備攝影器材拍攝紀錄。下午1時，港島總區重案組探員亦到瀑布灣公園調查，軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍；其間警員帶備無人機到場。港島總區野外巡邏隊亦奉召到場協助搜證，並到瀑布灣碉堡調查。至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。

港島總區重案組探員到場調查。（黃煦緻攝）

軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍。（黃煦緻攝）

警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

警方高空搜查隊由瀑布頂部準備縋繩。（黃煦緻攝）

警方高空搜查隊由瀑布頂部準備縋繩。（黃偉民攝）

香港仔瀑布灣公園瀑布底10月28日發現一具女屍，警方認為案件有可疑，循兇殺方向調查，並到瀑布灣碉堡搜證。（梁偉權攝）

香港仔瀑布灣公園瀑布底10月28日發現一具女屍，警方認為案件有可疑，循兇殺方向調查，完成搜證後解封現場。（左朗星攝）

案件於昨日（28日）早上7時54分揭發，警方接獲香港仔瀑布灣公園職員報案，指有女子倒臥瀑布底，懷疑是遇溺，人員到場證實該女子已告不治。死者約30至40歲，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，警員在她的衣物內檢獲八達通、一串鎖匙等個人物品。

高空搜索隊在場搜證。（黃偉民攝）

警高空搜查隊人員在瀑布搜索

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