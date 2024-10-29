瀑布灣女屍｜夫婦涉謀殺、協助罪犯　潛逃內地乘搭高鐵回港後被捕

香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底，身體呈僵直狀態。消息指，經調查後，女死者為菲律賓籍人士，警方認為案件有可疑，港島總區重案組現正接手調查案件，將案件列作「謀殺」調查，並相信一名涉案男子潛逃內地。警方於今日（29日）拘捕兩名分別34及36歲的男女，當中男子涉嫌謀殺，女子則涉嫌協助罪犯被捕。據了解，被捕男女為夫婦關係，乘搭高鐵回港後在西九龍站被捕。



警方10月28日在現場調查，於女子衣物內檢獲八達通等個人物品，案件仍在調查中。（翁鈺輝攝）

案件於昨日（28日）早上7時54分揭發，警方接獲香港仔瀑布灣公園職員報案，指有女子倒臥瀑布底，懷疑是遇溺，人員到場證實該女子已告不治。死者約30至40歲，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，警員在她的衣物內檢獲八達通、一串鎖匙等個人物品。警方調查後，認為案件有可疑，循兇殺方向調查，懷疑有人潛逃內地，其後於今日拘捕兩男女。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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港島總區刑事總部警司冼國明今晚交代案情時表示，女死者年約25歲，來自東南亞地區，來港約3至4年從事家傭，但並非疑犯的家傭，與男疑犯已認識一段時間。警方今日拘捕一名持香港身份證的外國籍男子及其本地妻子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。

調查發現，死者在27日晚上11時許，與男被捕人士乘的士到到瀑布頂，30至40分鐘後男子匆匆乘的士離開，女事主則至10月28日早上被發現在瀑布底死亡。死者額頭及後腦有創傷，傷口約2厘米至4厘米，四肢輕微損傷，衣物及財物完整，頭部有硬物撞擊及事後在水中溺斃。

警方鎖定男被捕人身份，發現他與妻子已離港前往內地。警方調查後，今日下午約5時，在男被捕人與妻子回港時拘捕兩人，兩人正被扣查。

▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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死者及男疑犯的關係、事發經過及行兇動機仍有待調查。男疑犯暫時未見有精神病紀錄。至於案中是否涉及落藥飲酒有待毒理及法證報告。

有記者問及案件為何會改作謀殺，冼國明指，由於案件牽涉人命，同時警方檢視證據認為不似自然死亡，加上男被捕人「好多嘢我地覺得係非常之唔合情理」，包括案發後無報案、立即離開香港、相關證據無緣無故由其身上消失等，令人覺得案件不屬自然死亡事件，故警方高度重視、用盡所有資源偵緝，列作兇殺案調查。

至於為何妻子涉嫌協助犯被捕，冼國明指，由於妻子明顯事發後很快與丈夫離港，不排除當中有不可告人的事情，明顯她有很高的協助罪犯的可能性，因此要拘捕。

▼10月29日，警方完成搜索▼



今日（29日）早上9時許，警方繼續調查案件，派出高空搜查隊到場，由瀑布頂部縋繩而下仔細搜索；人員亦帶備攝影器材拍攝紀錄。下午1時，港島總區重案組探員亦到瀑布灣公園調查，軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍；其間警員帶備無人機到場。港島總區野外巡邏隊亦奉召到場協助搜證，並到瀑布灣碉堡調查。至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。