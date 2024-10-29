瀑布灣女屍．直播｜死者與男疑犯乘的士到瀑布灣　頭被撞擊及溺斃

香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底，身體呈僵直狀態。消息指，經調查後，女死者為菲律賓籍人士，警方認為案件有可疑，港島總區重案組現正接手調查案件，將案件列作「謀殺」調查，並相信一名涉案男子潛逃內地。警方於今日（29日）拘捕兩名分別34及36歲的男女，當中男子涉嫌謀殺，女子則涉嫌協助罪犯被捕。據了解，被捕男女為夫婦關係，乘搭高鐵回港後在西九龍站被捕。警方於晚上9時交代案件詳情，由港島總區刑事總部警司冼國明出席，《香港01》屆時會進行直播。



港島總區刑事總部警司冼國明表示，死者來自東南亞地區，在港從事家傭，年約25歲，警方已拘捕一名持香港身份證的外國籍男子及其妻子，分別涉嫌謀殺及協助罪犯。死者額頭及後腦有創傷，傷口2厘米至4厘米，四肢輕微損傷，衣物及財物完整，頭部有硬物撞擊及事後在水中溺斃。

調查發現，死者在27日晚上11時許，與男被捕人士乘的士到到瀑布頂，30至40分鐘後男子匆匆乘的士離開，女事主則至10月28日早上被發現在瀑布底死亡。

警方鎖定男被捕人身份，發現他與妻子已離港前往內地。警方調查後，今日下午約5時，在男被捕人與妻子回港時拘捕兩人，兩人正被扣查。

警方初步調查證實男被捕人與死者相識，但兩人的關係、事發經過及行兇動機仍有待調查。

警方10月28日在現場調查，於女子衣物內檢獲八達通等個人物品，案件仍在調查中。（翁鈺輝攝）

案件於昨日（28日）早上7時54分揭發，警方接獲香港仔瀑布灣公園職員報案，指有女子倒臥瀑布底，懷疑是遇溺，人員到場證實該女子已告不治。死者約30至40歲，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，警員在她的衣物內檢獲八達通、一串鎖匙等個人物品。

警方調查後，認為案件有可疑，循兇殺方向調查。今日（29日）早上9時許，警方繼續調查案件，派出高空搜查隊到場，由瀑布頂部縋繩而下仔細搜索；人員亦帶備攝影器材拍攝紀錄。下午1時，港島總區重案組探員亦到瀑布灣公園調查，軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍；其間警員帶備無人機到場。港島總區野外巡邏隊亦奉召到場協助搜證，並到瀑布灣碉堡調查。至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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▼10月29日，警方完成搜索▼

