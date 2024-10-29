瀑布灣女屍｜警方拘兩男女涉謀殺、協助罪犯　消息﹕兩人為夫婦

香港仔瀑布灣公園，昨日（28日）發現一具女屍，死者赤腳倒臥瀑布底，身體呈僵直狀態。消息指，經調查後，女死者為菲律賓籍人士，警方認為案件有可疑，港島總區重案組現正接手調查案件，將案件列作「謀殺」調查。警方就案件拘捕兩男女，當中男子涉嫌謀殺，女子則涉嫌協助罪犯被捕。據了解，被捕男女為夫婦關係，乘搭高鐵回港後在西九龍站被捕。警方於晚上9時交代案件詳情，《香港01》屆時會進行直播。



警方10月28日在現場調查，於女子衣物內檢獲八達通等個人物品，案件仍在調查中。（翁鈺輝攝）

案件於昨日（28日）早上7時54分揭發，警方接獲香港仔瀑布灣公園職員報案，指有女子倒臥瀑布底，懷疑是遇溺，人員到場證實該女子已告不治。死者約30至40歲，穿著黑色裇衫、赤足雙腳，警員在她的衣物內檢獲八達通、一串鎖匙等個人物品。

消息指，警方調查後，認為案件有可疑，循兇殺方向調查。今日（29日）早上9時許，警方繼續調查案件，派出高空搜查隊到場，由瀑布頂部縋繩而下仔細搜索；人員亦帶備攝影器材拍攝紀錄。下午1時，港島總區重案組探員亦到瀑布灣公園調查，軍裝警員以藍色膠帶封鎖瀑布附近範圍；其間警員帶備無人機到場。港島總區野外巡邏隊亦奉召到場協助搜證，並到瀑布灣碉堡調查。至下午約4時35分，警方完成搜證後解封現場。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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▼10月29日，警方完成搜索▼

