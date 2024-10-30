北角長康街七人車落斜疑失控撞兩途人　女子連人帶欄推出馬路

北角發生嚴重車禍。今午（30日）約4時30分，警方接報一名姓陳（47歲）七人車男司機沿北角長康街落斜期間，於長康街與英皇道交界懷疑失控，撞到姓姚（72歲）及姓蔡（54歲）的女途人。據報兩人起初均清醒，後來一人情況轉趨惡化，陷入昏迷，幸回復清醒。昏迷傷者即場接受急救後，與另一有骨折的傷者被送往東區醫院救治。



意外中，姚女傷及腰部及腳，而蔡女手、腳受傷，2人清醒送東區醫院治理。從現場圖片可見，一名傷者倒卧在一七人車前方，救援人員正在搶救傷者，隨身物品散落地上。

一名傷者倒卧在涉事七人車前方，救援人員正在搶救傷者。（北角有樂 Facebook/ Eva Cheung）

現場消息指，交通意外發生前，英皇道與糖水道交界一輛巴士故障，導致附近一帶交通非常擠塞。涉事七人車在長康街左二線落英皇道右轉往東九龍方向，其時有兩名女子站在路邊等過馬路，七人車司機疑心急，導致車輛失控撞向路邊鐵欄，並撞到該兩名女子。其中一名年約50歲女子受傷，在行人路邊待援；另一名年約40歲女子被連人帶欄杆推出馬路，倒卧在車頭前位置。警員已將涉事欄杆已收回路邊，現場留下婦人所購買飯菜與血迹，警員水桶裝水清洗現場。

女子倒卧車前，隨身物品散落地上。（馬路的事討論區 Facebook/ Bosco Chu）

意外後，涉事司機（左邊）在場協助調查。

受意外影響，英皇道（往銅鑼灣方向）近長康街一度全線封閉，其後已解封。

事後警員將被撞鐵欄推回路邊。

涉事七人車車頭被撞成廢鐵，地上留下血迹。

事後有警員在場清洗現場。（林振華攝）

人員正在現場搶救傷者。（北角有樂 Facebook/ Larain Cheng）

人員正在現場搶救傷者。（北角有樂 Facebook/ Larain Cheng）

北角斜路過往6年兩發生嚴重車禍 釀5死7傷

翻查資料，除今日的意外，北角一帶過去6年間，另最少發生兩次涉及車輛落斜的嚴重車禍，共造成5死7傷。

其中在2018年12月10日下午，一名姓吳男司機停泊一輛校巴在長康街近堡壘街時，校巴疑未拉好手掣致滑下斜路，5人捱撞身亡，另有2人受傷。吳男曾被控「沒有固定車輛制動器而離開車輛」的傳票控罪，他承認控罪，被判罰款2,000元。後來在死因庭審訊期間，控方獲得新證據，吳姓男子再被提告危駕致死等罪，法官謝沈智慧押後至2025年3月24日頒布決定。

▼2018年長康街校巴奪命車禍回顧▼



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而在2023年3月5日下午，84歲姓倪男的士司機，駕的士沿炮台山道落斜往英皇道期間失控，橫越英皇道，撞到3名途人再撞向交通燈始停下。3名途人與倪男和一名的士乘客送院，其中兩名捱撞途人昏迷。據悉事發後有人報稱車輛故障且無法控制煞車，結果發生意外。

▼2023年炮台山道的士車禍回顧▼



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