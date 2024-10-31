康妮襲台｜華航多個航班轉飛香港　影片直擊飛機降落桃園驚險一幕

颱風「康妮」暴風半徑達320公里，是近30年來襲台最大颱風，近中心最大風速每秒53米，相當於16級風。網上有多段影片可見，飛機降落台北桃園機場時搖擺不定，驚險萬分，不少乘客於網上分享降落一刻的恐怖情景，機上尖叫聲連連，亦有人指飛機在桃園上空盤旋100分鐘，「乘客吐得慘兮兮」，最終要轉飛香港。晚上近10時，根據網頁flightradar24的資料顯示，至少有4部中華航空的客機要改道轉抵香港國際機場。



晚上8時03分，警方及消防接獲報告，指原定由大阪飛往台北中華航空編號CI153客機，載有200多名乘客，出現緊急情況，將抵達香港國際機場。人員立即作出戒備，幸3分鐘後已解除戒備。而根據flightradar24，亦有多班飛往台北的中華航空客機要轉飛香港，包括由福岡、曼谷、峇里開出的航班。

社交平台今午起已流傳多段飛機準備降落台北桃園機場時的驚險情況。一段拍攝於傍晚的桃園機場跑道直播影片可見，有星宇航空的飛機嘗試降落桃園機場時，受風勢影響左右晃動，飛機輪胎觸碰跑道後無法穩定著陸，機身一度彈起，再向下墜時機翼看似幾乎要撞向跑道，幸飛機其後重新起飛。

有星宇航空的飛機嘗試降落桃園機場時，受風勢影響左右晃動，飛機輪胎觸碰跑道後無法穩定著陸，機身一度彈起，再向下墜時機翼看似幾乎要撞向跑道，幸飛機其後重新起飛。（桃園機場跑道直播截圖）