太空油｜混入果味甘油　每顆煙彈最平100元　一招分辨食煙定吸毒

警方昨日（10月31日）搗破太空油煙彈製作工場，發現毒販將依托咪酯混入果味甘油，加熱後變成「太空油」，然後注入電子煙彈內出售，有醫生指本港至少有3宗疑似吸食太空油致死病例。



禁毒常務委員會公布太空油為本港第三位最常被吸食的毒品，一直關注太空油濫用情況的社區藥物教育輔導會總幹事伍家順卻認為，此藥濫用數字實為全港第一，形容年輕化、隱閉化的情況，令人不安。他指太空油上腦快，但「亦散得快」，且毒販加色加水令其美觀，而且每顆煙彈最平100元已有售，年輕人可輕易接觸。太空油與電子煙密不可分，家長可以憑青少年吸煙後的反應，分辨煙彈是尼古丁還是太空油。



警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

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社區藥物教育輔導會總幹事伍家順表示，機構在2018年做調查注意到電子煙在年輕人間非常普及，於是在中小學宣傳教育，配合政府進行電子煙的禁制工作。至2022年政府正式禁售電子煙，當時「太空油」在香港並未大規模興起，但在南韓和中國大陸經已出現。

濫用太空油的問題應該從2022年開始加重，伍留意到2023年底，從學校和社工方面收集到的訊息，包括一些青少年禁毒外展服務中，發現過去一年「太空油」的蔓延速度非常快，從僅有少數年輕人談論，後來越來越多。

時至2024年，情況更趨嚴重。「依托咪酯」是有鎮靜成份的麻醉藥，可用於手術插喉麻醉之用，可以成癮。不法份子將此製作成煙彈，加入顏色及氣味吸引買家。伍家順表示要分辨年青人吸食的是尼古丁電子煙還是「依托咪酯」，吸食者的反應有明顯分別，後者吸食後會有嗜睡、身體僵硬，有時甚至會有奇怪的姿勢或動作。

社區藥物教育輔導會總幹事伍家順表示要分辨年青人吸食的是尼古丁電子煙還是「依托咪酯」，吸食者的反應有明顯分別，後者吸食後會有嗜睡、身體僵硬，有時甚至會有奇怪的姿勢或動作。（受訪者提供）

對於使用這些毒品的原因，他指有些人是為了放鬆和減壓，但大部分一開始是出於好奇。太空油包裝吸引人，口味多樣，是青年人選擇它們的原因之一。青少年濫用太空油的趨勢「令人不安」，其中一個原因太空油「上腦好快，亦都散得好快」，藥效可能10多分鐘就散去，所以比較隱蔽；加上賣家會加色加味，青少年覺得「好靚、好多味」而購買。而且，太空油煙彈價格不高，一般300元一顆，最便宜僅需100元，年輕人容易入手。

伍認為老師、家長關心及溝通有助疏導年輕人情緒，「發現唔發現（年輕人吸毒）唔係最關鍵嘅事，反而係（與家長、老師的）關係，令到佢唔需要呢啲嘢去減壓，或者令佢舒緩佢嘅不安先係最有效嘅預防或者根治嘅方法。」