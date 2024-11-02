壁屋監獄懲教員捱斬　警拘8黑幫男涉串謀傷人　查是否涉事主工作

壁屋監獄一名一級懲教助理，周五（1日）下班後在監獄對開小巴站，被3名男子用刀襲擊。懲教助理受傷清醒，送往聯合醫院治理後，被送上病房留醫，情況穩定。警方經過追查後，拘捕8名本地男子（16至37歲），全部有黑社會背景，涉嫌串謀傷人。警方會於今午（2日）召開記者會交代案情，有組織罪案及三合會調查科警司林啟初表示，現階段無證據顯示案件與遇襲懲教助理的財政或私人生活有關，至於是否與其工作有關，以及疑犯與事主是否相識，則仍有待調查。



一名懲教署職員在壁屋監獄外被斬傷，送往聯合醫院治理後被送到病房留醫。（梁偉權攝）

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，案發後有懲教人員在場協助調查。（翁鈺輝攝）

據了解，傷者姓李（50歲），昨日現場消息稱他放工離開壁屋監獄，步行至清水灣道往九龍方向的一個小巴站時遇襲。警方翻查閉路電視，發現有一輛私家車在案發現場等候，但沒有拍攝到施襲過程。

一名懲教署職員在壁屋監獄外被斬傷，案發後有懲教人員在場協助調查。（翁鈺輝攝）

現場遺有滴滴血迹，警方封鎖調查，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）人員亦到場。與此同時，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，現場遺下大灘向迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

懲教署昨日回覆《香港01》查詢證實，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，下班後遭數名兇徒持刀襲擊，其後被送往醫院救治，現時情況穩定。署方對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助。

▼11月1日壁屋監獄外懲教人員被斬後現場▼



一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，兩名懲教署職員到案發現場協助。（翁鈺輝攝）

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，警方封現場調查。（翁鈺輝攝）

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，現場遺下大灘血迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外被斬傷，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（翁鈺輝攝）