有片｜深水埗越漢遭持刀同鄉追出馬路　亂竄兜圈閃避似「捉依因」

光天化日下深水埗發生越南漢持刀追斬同鄉的傷人案件。網上流傳案發時的影片，一名身穿黑衣的男子怒氣沖沖，手持疑似利刀的長形物體，在汝州街追逐另一名灰衣男。雙方疑操越南語，不時叫囂互罵，並將行人路及馬路都當作擂台。灰衣男與其拉開距離，一臉輕挑，多次作出挑釁的手勢，即使對方埋身攻擊，仍輕鬆化解，成功避開。後來兩人隔着欄杆對峙，不斷圍着欄杆繞圈，彷彿在玩「捉依因」。片尾灰衣男擸起路邊化寶爐的鐵枝充作武器，在路中心與黑衣男毆鬥，但片段未有交代結果。兩人追逐時多次衝出馬路，不時有車輛駛過，險象環生。



警方於周六（2日）下午接報上址有人發生打架，拘捕一名持刀越南籍漢涉傷人，正追緝其餘涉案越南籍男子，初步疑涉金錢糾紛。



一名黑衣男子持刀追向另一名灰衣男，兩人不時對峙，其間以越南語對罵。（網上影片）

影片長約1分鐘，兩名男子在汝州街的行人路對峙。黑衣男手持懷疑利刀，向灰衣男施襲，一名女子在旁試圖制止不果。灰衣男攤開雙手，一邊避開攻擊，一邊後退，看起來遊刃有餘。黑衣男則一臉怒氣，多次舉手指向灰衣男，後來更追出馬路，一記揮刀近攻，被灰衣男摀低身閃過。黑衣男再度出擊，此次灰衣男後退之際撞向正在馬路推手推車的市民，頓時失平衡跌倒在地上，但他很快站起並擋住黑衣男的攻擊。

兩人由馬路中心追逐到路邊的鐵欄杆，繞着欄杆兜了數個圈，又曾停下來「回氣」及對罵。灰衣男逃走時，順勢取起化寶爐的鐵枝充當武器，被對方再度舉刀施襲後，他出手「還拖」，一招「藤條炆豬肉」揮打向黑衣男的腿部，兩人再次在馬路中心打架，其時更有巴士駛至。片尾在此結束，沒有交代後續。

事發時，汝州街有大批途人目擊，其間有人駐足圍觀，驚呼連連，有人大嗌「攞刀呀」、「點阻止呀，佢攞刀喎」。

兩人在路中心打架。（網上影片）

▼打鬥連環圖▼



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警方於周六（2日）下午5時許，接獲一名女途人報案，指於深水埗汝州街及界限街交界有約5人打架，並有人受傷。人員接報到場後，僅發現一名32歲越南籍男子，其臉、手、腳受傷，其餘人已逃去無蹤。經初步調查後，懷疑該名傷者早前與一批人有金錢糾紛，事發時與對方相遇，雙方發生衝突，其間他曾持刀。傷者涉嫌傷人被捕，由救護車送往明愛醫院治理，警方亦正在追緝其餘與案有關的越南籍男子。

據了解，被捕男子持「行街紙」。